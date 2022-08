Du 2 au 11 septembre 2022, le festival du cinéma américain de Deauville créé en 1975 par Lio­nel Chou­chan et André Hali­mi célèbre sa 48e édition.

Le programme du festival de Deauville 2022

Cette année, le festival du cinéma américain a sélectionné 60 films réparties dans 8 catégories différentes.

Les 13 films sélectionnés en compétition sont :

Aftersun de Charlotte Wells

de Charlotte Wells Palm Trees and Power Lines de Jamie Dack

de Jamie Dack 1-800-HOT-Nite de Nick Rickey

de Nick Rickey Dual de Riley Stearns

de Riley Stearns Emily The Criminal de John Patton Ford

de John Patton Ford Montana Story de Scott McGehee et David Siegel

de Scott McGehee et David Siegel Over/Under de Sophia Silver

de Sophia Silver Peace in the Valley de Tyler Riggs

de Tyler Riggs Scrap de Vivian Kerr

de Vivian Kerr Stay Awake de Jamie Sisley

de Jamie Sisley The silent twins de Agnieszka Smoczyńska

de Agnieszka Smoczyńska War Pony de Gina Gammell et Riley Keough

de Gina Gammell et Riley Keough Watcher de Chloé Okuno

Un jury d’exception pour cette 48e édition

Pour cette 48e édition du festival, le jury sera composé de réalisateurs, comédiens, metteurs en scène, scénaristes et écrivains. Parmi les membres du jury seront présents des personnalités comme Alex Lutz, Sophie Letourneur, Léa Drucker ou encore Pierre Deladonchamps. Cette année, le rôle du président du jury 2022 sera attribué à Arnaud Desplechin, réalisateur et scénariste français.

Trois films à découvrir en avant-première du festival de Deauville 2022

Sans filtre – Comédie satirique du réalisateur Ruben Östlund.

Un couple de mannequins reçoit une invitation pour une croisière à bord d’un yacht mais les événements ne vont pas se dérouler comme prévu.

Don’t worry darling – Thriller de la réalisatrice Olivia Wilde.

Le film se déroule au sein d’une communauté expérimentale à Victory dans les années 50. On y suit la vie d’un couple Alice et Jack interprétés par Harry Styles et Florence Pugh en tant que nouveaux membres de cette communauté.

Blonde – Drame inspiré de la vie de Marilyn Monroe du réalisateur Andrew Dominik.

Le film met en vedette Ana De Armas dans la peau d’une icône féminine des années 50, Mari­lyn Mon­roe.

Pour plus d’informations sur le festival du cinéma américain de Deauville 2022, consulter le site internet.

Jasmine Morice