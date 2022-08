Le couple de trentenaire se promenait dans un parc avec leur petit garçon âgé de 18 mois lorsqu’ils ont été attaqués par des frelons asiatiques.

Ce lundi, un couple et leur enfant âgé de 18 mois ont été violemment attaqués par des frelons asiatiques alors qu’ils se promenaient dans un parc de Biache-Saint-Vaast, près d’Arras, relate La Voix du Nord.

Les trois victimes ont été piquées à de multiples reprises. Le père de famille, plus sévèrement touché a quant à lui été transporté en urgence vers un centre hospitalier. Sa compagne de 32 ans et son petit garçon, plus légèrement blessés, ont été transportés vers le CHU d’Arras.

Le nid de frelons a été identifié par les sapeurs-pompiers, le lendemain des faits. Ces derniers qui ont procédé à sa destruction. Suite aux faits, le parc reste fermé jusqu’à ce mercredi par mesure de sécurité.

