La femme de 44 ans devenue Miss France 2002 a fait savoir qu’elle quittait son poste de Directrice Générale du Comité Miss France et devient Présidente d’honneur de la société.

Dans un communiqué publié ce mercredi par la société Miss France, Sylvie Tellier annonce qu’elle quitte ses fonctions de Directrice Générale après avoir passé 17 ans au sein de l’organisation Miss France.

Sylvie Tellier assurera donc pour la dernière fois, la co-présentation de la cérémonie Miss France en décembre prochain aux côtés de Jean-Pierre Foucault.

Cindy Fabre reprend le flambeau !

De son côté, Alexia Laroche-Joubert, qui est la Présidente d’ALP et PDG de la société Miss France a choisi Cindy Fabre pour assurer les qualités de ce poste occupé pendant 15 ans par Sylvie Tellier à la direction de Miss France.

« Pour représenter la marque Miss France, j’ai pensé naturellement à Cindy Fabre en tant que directrice du concours national et représentante de la marque Miss France auprès du public, des médias et des collectivités territoriales. Cindy est une Miss France que je connais depuis longtemps, j’étais là lors de son élection en 2004 à Tours et lors de sa troisième place à Miss Europe. Son intégration au sein de la Société sera facilitée par sa connaissance de l’univers, des acteurs et enjeux du concours Miss France. Elle a toutes les qualités professionnelles et humaines nécessaires pour réussir dans ses nouvelles fonctions et accompagner aux mieux les jeunes femmes dans leur rôle d’incarnante des valeurs Miss France. Cindy Fabre sera dès 2023 aux côtés de Jean-Pierre Foucault lors de la cérémonie Miss France en prime-time sur TF1 » explique cette dernière dans ce même communiqué.

Un nouveau départ pour Sylvie Tellier

Sylvie Tellier s’est quant à elle exprimée sur les raisons de son départ :

« J’ai pris tant de plaisir à développer cette entreprise emblématique du patrimoine de la France. C’est avec beaucoup d’émotion que je remercie les Français et toutes les institutions qui m’ont accordé leur confiance tout au long de cette aventure humaine magnifique. Les 17 Miss France que j’ai eu l’honneur de guider garderont une place toute particulière dans ma vie.

Aujourd’hui, c’est d’autres défis que je souhaite relever, avec une fibre entrepreneuriale et sans m’éloigner de l’univers des médias que je connais très bien. Alexia est une grande productrice de télévision, très impliquée depuis plusieurs mois dans le concours Miss France. Je souhaite bien entendu beaucoup de succès aux nouvelles équipes et à Cindy Fabre. » a déclaré cette dernière qui devient Présidente d’honneur de la société.

