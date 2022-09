Ce mercredi 31 août, Magali Berdah était invitée à s’exprimer dans Touche pas à Mon Poste sur la polémique à laquelle elle fait face concernant les influenceurs qui feraient la promotion de produits de mauvaise qualité sur les réseaux sociaux.

Magali Berdah était ce mercredi, invitée à réagir dans l’émission de TPMP, à la polémique qui met actuellement en cause de nombreux influenceurs(ceuses) concernant la promotion de produits jugés de mauvaise qualité par de nombreux internautes et plusieurs personnalités comme le rappeur Booba qui a tenu à déclarer la guerre à la fondatrice de Shauna Events.

Alors qu’elle était en plateau, Magali Berdah qui est aussi chroniqueuse dans l’émission de Cyril Hanouna a tenu à revenir sur les menaces dont elle fait actuellement l’objet depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. « On a menacé de me décapiter, de me violer, mes enfants, mes filles et moi. On a menacé de m’écarteler, me lapider, me vider de mon sang… Je pense que tout y est passé. » a exprimé la mère de famille.

Le ton est très rapidement monté entre l’animateur phare de C8 et la fondatrice de Shauna Events quand Cyril Hanouna a expliqué à Magali Berdah qu’elle ne répondait pas aux questions concernant les influenceurs mais qu’elle préférait évoquer sa vie qui est devenue un véritable enfer depuis qu’elle subi du harcèlement quotidien sur les réseaux sociaux.

« J’ai le droit de m’exprimer comme eux ils ont eu le droit de s’exprimer. » Magali Berdah, Touche pas à mon poste, le 31 août 2022

« Si je suis venue ce soir sur ce plateau, c’est uniquement par rapport à mes enfants, ma famille et que demain c’est la rentrée des classes. Je n’ai pas envie que mes enfants rentrent dans la cour de récréation avec la boule au ventre comme elles l’ont depuis trois mois et demi. (…) » a déclaré Magali Berdah qui a ensuite souhaité donner un droit de réponse en réaction aux propos de l’avocat du rappeur Booba qui était en plateau ce lundi.

« J’ai le droit de m’exprimer comme eux ils ont eu le droit de s’exprimer. » a déclaré la jeune femme avant que Cyril ne l’a reprenne : « Vous avez le droit de vous exprimer mais l’avocat ne vous a pas attaqué (…) » avant que celui-ci n’ajoute : « Magali, ici c’est moi qui donne la parole. » un échange tendu que vous pouvez retrouver en dessous.

Menacée sur les réseaux sociaux depuis 2022

Depuis mai 2022, Magali Berdah est au centre d’une polémique initiée par le rappeur Booba. Ce dernier l’accuse via sa société Shauna Events, de faire la promotion « d’un système d’escroquerie complexe et organisé », « système alimenté par la passivité des réseaux sociaux, particulièrement Instagram et Snapchat, utilisés par les influenceurs pour promouvoir les arnaques », comme le stipule les deux plaintes qu’il a déposé.

Le rappeur va même plus loin, accusant Magali Berdah d’être l’organisatrice d’un « système » dans lequel les influenceurs font la promotion de pratiques commerciales trompeuses, dont le drop shipping. Des influenceurs que le chanteur appel des « influvoleurs » (influenceurs voleurs). Suite à ces accusations et le harcèlement dont elle fait l’objet, Magali Berdah porte plainte le 24 mai 2022 contre Booba et elle obtient la suspension de son compte Instagram.

Au début du mois d’août, c’est sur Youtube que Magali Berdah décide de prendre la parole, témoignant ainsi des milliers de messages haineux qu’elle reçoit chaque jours à son encontre (plus de 70.000 en l’espace de quelques semaines).

Suite à sa vidéo, l’avocat du rappeur, Patrick Klugman ne tarde pas à réagir. Ce dernier déclare via Twitter que son « client n’est en rien responsable de ces faits et agissements » et « Ni le judaïsme ni l’antisémitisme ne sont en cause. Et ne saurions tolérer qu’ils soient instrumentalisés et érigés en système de défense. »

