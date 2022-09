Filip Nikolic, ancien leader du Boys Band, 2Be3, est décédé en 2009. Son ancien meilleur ami et membre du groupe, Frank Delay, a tenu à lui rendre hommage.

« Tu aurais 48 ans aujourd’hui, tu m’accompagnes toujours (…) » C’est par ces mots que Frank Delay, ancien meilleur ami et membre du groupe 2Be3, a tenu à rendre hommage à Filip Nikolic, décédé brutalement le 16 septembre 2009.

Le chanteur avait été retrouvé mort à son domicile comme l’avait annoncé son avocat de l’époque, qui avait précisé que son décès pouvait être lié à un arrêt cardiaque dû à une prise importante de somnifères.

Un vibrant hommage sur Facebook

Ce jeudi 1er septembre, Frank a rendu hommage à son ancien meilleur ami, Filip Nikolic qui aurait eu 48 ans.

« Tu aurais 48 ans aujourd’hui, tu m’accompagnes tjrs, je raconte souvent des anecdotes à ton sujet, tellement tu étais fou fou , imprévisible, culotté, spontané, sans peur du ridicule, … A cette époque en 1996, nous étions souvent dans ta golf rouge, (on en a fait des voyages avec ta voiture) NRJ commençait à passer notre morceau ”PARTIR UN JOUR” tu avais un téléphone portable( gros téléphone , lol) et du coup, nous n’arretions pas de harceler le standard de NRJ pour passer le titre dans les disques a la demande, pour Être plus diffusé que les autres, en se faisant passer à tour de rôle, pour des Fans avec des voix différentes. » Frank Delay, le jeudi 1er septembre 2022 sur Facebook

Le groupe de boys bands pop 2Be3, a rencontré un immense succès après s’être formé en 1996. Le trio était composé de trois amis d’enfance originaires de Longjumeau, à savoir Filip Nikolic, Adel Kachermi et Frank Delay. Ce groupe français qui s’était tout droit inspiré des boys bands anglo-saxons comme les Worlds Apart ou encore les Take That, avait vendu cinq millions de disques après avoir produit trois album studio et des compilations.

