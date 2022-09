Ces dernières années ont été l’occasion d’une prise de conscience pour de nombreuses personnes. Cette prise de conscience, ce sont parfois des gestes simples adoptés depuis le premier confinement, et le secteur qui a été plus impacté a été notre alimentation.

Les Français et les Françaises n’ont jamais autant cuisiné à la maison. Il faut dire que le prix des restaurants et des plats à emporter est devenu un luxe pour certains. Redécouvrir les saveurs toutes simples et les produits locaux a parfois été une vraie révélation.

Nous avons mené l’enquête pour savoir quels sont les produits phares de nos assiettes en 2022 et quels outils ont reçu la préférence des ménages français. Bien entendu, nous ne citons que des exemples, mais ceux-ci nous rassurent beaucoup : les Français sont toujours très portés sur les plaisirs de la table.

Légumes de saison : la tomate à l’honneur

Parmi celles et ceux qui veulent retrouver des habitudes alimentaires de qualités, beaucoup se sont portés vers les légumes de saison. Pour certains, cela n’a plus aucun sens d’aller au supermarché pour acheter des légumes importés. Les produits locaux sont à l’honneur dans de nombreuses assiettes.

La tomate française a connu des récoltes peu communes durant l’été 2022, car elles sont arrivées en abondance et bien plus tôt à cause des grandes chaleurs. Le site www.foodiez.fr regorge de recettes sympas à partir du fameux fruit rouge. Les tians de tomates-courgettes et mozzarella sont un must d’un été chaud, avec un filet d’huile d’olive.

Illustration Pexels

Les tomates farcies rappellent également les recettes de grand-mère, et on peut trouver des déclinaisons véganes du plat pour contenter tout le monde. Ce n’est pas une surprise : les tomates farcies au bœuf sont dans le top 10 des recettes les plus aimées des Français. La tomate n’est pas seulement rouge, car de nombreuses variétés existent et sont tous aussi délicieuses en jaune ou en vert.

Moins d’aliments transformés, plus de recettes simplissimes

Les Français boudent souvent les aliments transformés pour faire des recettes goûteuses et sans prétention. On a vu le grand retour d’autres féculents comme le blé complet, les riz pilaf et la semoule. Des recettes comme le tajine ou les galettes de blé dur tiennent au corps et sont parfaitement adaptés à l’alimentation de tous, petits et grands.

Il en reste pas moins que cuisiner représente une corvée pour de nombreuses personnes. Pour les aider, nous vous conseillons un cuiseur de riz dans lequel vous pouvez faire mijoter des plats en sauce en bonne quantité, pour faire des réserves le lendemain et maintenir tout cela au chaud.

La cuisine se met au streaming

Les émissions culinaires où la grande Maïté dévorait un ortolan sont tombées en désuétude, mais les Français sont toujours aussi connectés au web, qui propose une large sélection de streamers gastronomiques. Sur la plateforme Twitch, de nombreux cuisiniers font des lives quotidiens pour parler recettes et produits locaux dans une grande décontraction.

Illustration Pexels

Le streaming gastronomique a l’avantage de donner une ouverture sur la cuisine aux nouvelles générations. Ces émissions font régulièrement naître des vocations de cuisiniers, mais elles permettent aussi aux cuisiniers du dimanche de revoir les bases et varier les plaisirs. La cuisine est une chimie, voire une alchimie qu’il faut parfois étudier avant de devenir un marmiton exemplaire.

Les Français en cuisine, une passion toujours aussi présente

Il est vrai que certaines personnes voient la cuisine comme une corvée ou qu’elles n’ont tout simplement pas le temps ni l’envie de se lancer. Pourtant, la cuisine reste l’un des sujets de conversation préférés des Français et il est à noter une progression du nombre de plats cuisinés par les familles à la maison depuis 2019. Que vous soyez raclettes, moules à la crème ou blanquette de veau, il est très facile de revisiter ces classiques et de se régaler…

Contenu Sponsorisé