Selon les derniers points observés par des météorologues de France, Amérique et d’Espagne, l’idée de l’apparition d’un cyclone sur le territoire européen le 11 septembre se dessine de plus en plus, mais rien n’est encore sûr.

Les causes

Ces possibles prévisions sont dues aux fortes chaleurs de cet été qui ont fortement impacté la température de la mer méditerranée. De fait, une partie des spécialistes météo prévoient la venue du cyclone vers le nord du continent européen, néanmoins, certains pensent qu’il ira en direction de « la côte atlantique française ainsi que le Nord-Ouest de l’Espagne » relate l’Indépendant.

Des informations confirmées par le National Hurricane Center (NHC)

Le météorologue espagnol Juan Jesús González Alemán a expliqué dans plusieurs tweets que ce cyclone pourrait devenir un ouragan ! Par la suite, ce dernier a affirmé sur tweeter que le NHC avait approuvé ces suppositions.

Con esta imagen se resumen el extraordinario evento atmosférico que he pretendido resaltar estos días.



Un ciclón tropical intensificándose a huracán en una latitud tan alta!



Todo ello ocurriendo sobre las extremas anomalías de temperatura superficial del agua de la zona. pic.twitter.com/Nft4SRLefX — J. J. González Alemán (@glezjuanje) September 1, 2022

Con la nueva actualización de los modelos emerge un nuevo escenario para este ciclón tropical anómalo en el adquiere una componente más hacia el norte.



Sigue presente el escenario de que pueda afectar el noroeste peninsular.



Aumenta la incertidumbre. Seguiremos pendientes… pic.twitter.com/B3zbffvNMd — J. J. González Alemán (@glezjuanje) September 1, 2022

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU @NHC_Atlantic aumenta las probabilidades de formación del anómalo (muy al norte) ciclón del que he venido hablando.



La coincidencia entre modelos es robusta. Parece que Azores podrían ser las primeras afectadas por este sistema. pic.twitter.com/cNDTNmRgNE — J. J. González Alemán (@glezjuanje) August 31, 2022

Par Khaled Graïdia