Une semaine après la violente agression dont elle a été victime, Angèle Houin, âgée de 89 ans s’est exprimée au micro de BFMTV. Elle ne comprend toujours pas ce déferlement de violence dont elle a été victime de la part de trois mineurs âgés de 14 à 15 ans.

C’est une violente agression dont Angèle Houin, n’est pas prête d’oublier. Il y a une semaine, la dame de 89 ans qui sortait de chez elle, a été agressée par trois mineurs âgés de 14 et 15 ans à Cannes. Les images des vidéos surveillance ont filmé la scène, montrant l’un des individus venir la frapper à la tête pour lui voler son sac avant que cette dernière ne tombe violemment au sol. Depuis son lit d’hôpital, le visage tuméfié, la dame âgée s’est exprimée auprès de BFMTV.

Elle ne se souvient plus de rien

Dans une interview qu’elle a accordé à nos confrères, Angèle Houin explique qu’elle ne se souvient plus de rien. « En sortant de chez moi, je n’ai rien vu et rien sentie. Je me suis retrouvée devant les pompiers. Ce sont les pompiers qui m’ont dit que j’avais reçu un coup. Ils étaient trois. Pourquoi faire ça ? Ils devaient attendre devant l’entrée (…) Je n’étais pas bien. J’ai rien fait à ces jeunes. Je ne comprends pas pourquoi ils m’ont agressé. » a déclaré la dame qui ajoute « Les parents ont téléphoné à ma petite fille pour proposer de l’argent afin d’enlever la plainte. Ils l’ont appelée ils lui ont dit ‘vous ne voulez pas enlever la plainte, on vous donne des sous. Ma fille, elle a dit non on ne veut rien du tout, dégagez. »

Malgré l’agression dont elle a été victime, Angèle Houin s’interroge sur l’éducation de ces mineurs : « Je ne suis pas trop en colère, est-ce que c’est leur faute ou celle de leurs parents ? »

Une plainte a été déposée par la famille.

Les individus qui s’en sont pris à la vieille dame pour lui dérober son sac à mains, ont été interpellés peu de temps après les faits. Ces derniers ont été placés sous contrôle judiciaire dans plusieurs centres éducatifs fermés et devraient être présentés devant le tribunal pour enfant à la fin du mois de novembre.

Jérémy Renard