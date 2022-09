Le chanteur Canadien qui fait face à des soucis de santé, a fait savoir qu’il interrompait sa tournée mondiale cette nuit.

C’est un nouveau coup dur pour les fans du chanteur canadien, Justin Bieber, qui a annoncé, cette nuit, qu’il suspendait à nouveau sa tournée mondiale.

Dans une longue publication postée sur son compte Instagram, le chanteur a écrit : « Ce week-end, j’ai tout donné pour les Brésiliens mais en quittant la scène j’étais épuisé et je me suis rendu compte que ma santé devait être une priorité », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « Je vais donc marquer une pause dans ma tournée, pour le moment (…) Ça va aller mais j’ai besoin de me reposer pour me sentir mieux. » a poursuivi Justin Bieber.

Justin Bieber souffre du « Syndrome de Ramsey Hunt »

Le 10 juin dernier, le chanteur avait déjà été contraint d’annuler une partie des dates de sa tournée. Justin Bieber qui avait en effet révélé souffrir du « Syndrome de Ramsey Hunt », avait été victime d’une paralysie du côté droit de son visage, un syndrome survenu au cours de sa tournée mondiale intitulée « Justice World Tour ».

Une maladie qui se caractérise par différent symptômes, dont la paralysie faciale et une éruption cutanée sur l’oreille ou la bouche. Le traitement du syndrome de Ramsey Hunt implique la prise de médicaments antiviraux et d’anti-inflammatoires, ainsi que des exercices de gymnastique faciale pour rééduquer le visage.

Jérémy Renard