Du 8 au 9 septembre se déroulera l’événement Disney + Day 2022. Un moment incontournable pour tous les fans de Disney. Au cours de cet événement inédit, la plateforme de streaming présentera à ses abonnés en avant première ses nouveaux contenus films, séries et documentaires.

Pinocchio live action de Robert Zemeckis – Le 8 septembre

Le film Pinocchio du réalisateur Robert Zemeckis sera une adaptation du roman pour enfants italien Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi sortie en 1881. Ainsi que du film d’animation des studios Disney, Pinocchio sortie en 1940. Dans les rôles principaux, vous retrouverez Tom Hanks dans la peau de Geppetto et Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Jiminy Cricket.

Les films originaux Disney + qui arrivent sur la plateforme :

Hocus Pocus 2 de Anne Fletcher – Le 30 septembre

Disney + présentera la suite des aventures des trois sorcières Winifred, Sarah et Mary de retour sur Terre la veille de la Toussaint.

Il était une fois 2 de Adam Shankman – Le 24 novembre

Le nouveau film live action musical Disney, Il était une fois 2 sort 15 ans après le premier film Il était une fois sortie en 2007. Dans ce second volet, Giselle et Robert emménage dans une nouvelle ville mais cette dernière se sent seule et regrette sa vie d’avant. Pour cela, Giselle décide de jeter un sort qui risque d’avoir de lourdes conséquences sur son avenir avec Robert. Au niveau du casting, les acteurs principaux du premier volet reprendront leurs rôles tels Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden et Idina Menzel.

Avalonia, l’étrange voyage de Dan Hall – Le 23 novembre

Le 61e film d’animation des studios Disney, Avalonia nous plonge dans un monde peuplé de créatures fantastiques. Ce film suit les aventures de la famille Les Clades partie pour une mission d’exploration.

Les nouvelles séries en exclusivité sur Disney + :

Mike (8 épisodes) – Le 8 septembre

Une mini-série qui retrace la vie du boxeur américain Mike Tyson.

Wedding Season (8 épisodes) – Le 8 septembre

Katie est sur le point dire oui à l’homme de sa vie lorsque les douze membres de sa belle-famille se font subitement assassinés durant la cérémonie.

Tierra incognita (8 épisodes) – Le 8 septembre

Une série d’horreur qui suit un adolescent Eric et son groupe d’amis. En quête de réponse sur la disparition de ses parents, Eric se rend dans un parc thème Tierra Incognita, le dernier endroit où ses parents ont été aperçu vivant.

Andor (12 épisodes) – Le 21 septembre

La nouvelle série Stars Wars suit le personnage de Cassian Andor en tant qu’espion pour l’Empire galactique.

The old man (7 épisodes) – Le 28 septembre

La série suit le parcours d’un ancien agent du FBI interprété par Jeff Bridges.

Les court-métrages à découvrir sur Disney + :

Remembering par Brie Larson – Le 8 septembre

Le court-métrage Remembering réalisée et interprétée par l’actrice oscarisé Brie Larson, suit la vie d’une écrivaine en panne d’inspiration.

Les Simpson : Bienvenue au club – Le 8 septembre

Le court-métrage suivra les aventures de Lisa Simpson qui souhaite devenir une méchante demande conseille auprès de la grande méchante de la petite sirène Ursula.

Cars : sur la route (9 épisodes) – Le 8 septembre

Les Gardiens de la Galaxie : spécial noël – Décembre 2022

Pour les fêtes de fin d’année, Marvel propose un court-métrage centré autour de l’équipe des gardiens de la galaxie au moment de fêter Noel.

Les nouveaux documentaires diffusés sur la plateforme Disney + :

Growing up (10 épisodes) par Brie Larson – Le 8 septembre

Les aventures épiques avec Bertie Gregory – Le 8 septembre

Obi-Wan Kenobi : Le retour d’un jedi – Making of – Le 8 septembre

Thor: Love and Thunder – Making of – Le 8 septembre

Disney+Day continue à DisneylandParis

Cet événement Disney ne sera pas limité qu’au virtuel puisque les abonnés du service de streaming auront également la possibilité de se rendre à Disneyland Paris pour célébrer l’événement Disney + Day 2022. Du 8 au 9 septembre dès 9h, le parc Disney vous propose de vivre une journée spéciale avec des animations sur le thème de Disney+.

Jasmine Morice