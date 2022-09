Alors qu’il était en concert à Toronto (Canada), le chanteur britannique, Elton John, a rendu un vibrant hommage à la reine décédée ce jeudi après-midi à l’âge de 96 ans.

Ce jeudi soir, Elton John donnait un concert à Toronto (Canada). Au cours de sa prestation, le chanteur a rendu un vibrant hommage à la Reine Elizabeth II, disparue quelques heures plus tôt le même jour.

« Aujourd’hui, nous avons reçu la plus triste des nouvelles. » a déclaré ce dernier qui ajoute « Elle était une présence inspirante. J’ai été proche d’elle et elle était fantastique. Et elle a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante. J’ai 75 ans, elle a été avec moi toute ma vie et je suis très triste qu’elle ne soit plus avec moi. Mais je suis content qu’elle soit en paix, je suis contente qu’elle soit au repos, et elle le méritait, elle a travaillé très dur. »

Elton John a ensuite interprété le titre « Don’t Let The Sun Go Down On Me » au cours de ce bel hommage depuis le stade Rogers Centre où il se produisait ce jeudi soir.

Pour rappel, Elton John avait été anobli par la reine en 1998, quelques mois seulement après avoir chanté la chanson « Candle in the Wind » lors des funérailles de la princesse Diana.

Elton John sings “Don’t Let The Sun Go Down On Me” after paying tribute to Queen Elizabeth II in Toronto pic.twitter.com/FT1oX6lP5E — Patrick Searle (@patsearle) September 9, 2022

Jérémy Renard