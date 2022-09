C’est aux alentours de 10 heures (heure locale) au palais de Saint-James que Charles III a été officiellement proclamé roi. La cérémonie présidée par la présidente du Conseil du Royaume-Uni Penny Morduant a été retransmise dans le monde entier pour la toute première fois.

L’ancien premier ministre Boris Johnson ainsi que sa successeure Liz Truss furent tous les deux invités au palais Saint-James pour assister à la cérémonie. Le Monde rapporte que plusieurs ex-personnalités politiques britanniques étaient conviées à cet événement historique, parmi eux, des anciens premiers ministres du pays tels que Theresa May et John Major mais aussi « les anciens chefs de partis politiques Nick Clegg et Ed Miliband sont présents, ainsi que le premier ministre gallois, Mark Drakeford et plusieurs membres du cabinet, dont James Cleverly, Anne-Marie Trevelyan et Ben Wallace ». Au total, ce n’est pas moins de

Le Prince William, devenu Prince de Galles et Camilla Parker Bowles dorénavant héritière du titre de Reine Consort depuis le décès de la Reine Élizabeth ont tous deux étaient présents lors de la cérémonie.

France info révèle que lors de sa prise de parole, le roi Charles III a expliqué que « c’est une charge lourde que je porte aujourd’hui et à laquelle je vais consacrer le reste de ma vie ». Le Monde mentionne que le nouveau roi a souhaité rendre « hommage à sa mère » « Ma mère a donné un exemple d’amour de toute une vie et de service désintéressé. Le règne de ma mère était inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même en pleurant, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles » pouvons-nous lire. Par ailleurs, Charles III a confirmé que le jour de l’enterrement de sa mère sera férié.

Juste après son discours, Charles III ainsi que sa femme Camilla et son fils ainé William signent les papiers officiels qui attestent son serment.

Environ 1 heure après le début de la cérémonie, la proclamation a été prononcée publiquement sur le balcon du palais de Saint-James ; plusieurs soldats ainsi qu’une fanfare étaient présents dans la cour. Suite à la proclamation 41 coups de canon ont au total été tirés pour marquer l’événement ; l’hymne national devenu depuis le décès de la Reine God save the King a été chanté. Selon le Monde, beaucoup de personnes se sont déplacées pour apporter leur « soutien à la monarchie derrière le palais ».

Un peu plus tard, une nouvelle proclamation a été effectuée au Royal Exchange.

Khaled Graïdia