Les 57 « streamers » s’étaient réunis ce week-end à Montpellier pour lever des fonds caritatifs dans le cadre d’un marathon du jeu vidéo emmené par Zerator, allias Adrien Nougaret.

Ils ont fait encore mieux que l’année dernière ! Ce dimanche soir, les 57 « streamers » présents au Z Event, sont parvenus à récolter plus de 10 millions d’euros qui seront reversés à des associations de défense de l’environnement comme Sea Shepherd, la Ligue pour les Oiseaux (LPO), The Sea Cleaners et WWF.

Le montant officielle de la cagnotte s’est ainsi élevé à 10182126 €. Un nouveau record pour cette édition 2022 du Z Event dont peut se féliciter son créateur, à savoir Adrien Nougaret. L’année précédente, l’évènement avait permis de rassembler la somme de 10 064 480 € pour Action contre la Faim.



Durant ces trois jours intensifs de streaming, les « streamers » français ont participé à un tas de défis comme des sessions de karaoké, de la peinture ou encore du rodéo sur un taureau mécanique. Plusieurs célébrités étaient présentes pour cet évènement de taille comme le comédien Alain Chabat et le chanteur Bigflo venus soutenir ce marathon caritatif.

Voici le montant officielle de la cagnotte #ZEVENT22 :



10182126€



récolté au profit de 5 bénéficiaires !



Encore bravo à vous et merci pour tout ! pic.twitter.com/FCOTTrDWg4 — Z Event (@ZEventfr) September 12, 2022

De son côté, Emmanuel Macron, s’est quant à lui exprimé ce dimanche soir sur les réseaux sociaux pour remercier et féliciter l’ensemble des participants qui ont œuvré durant tout le week-end pour lever des fonds.

« Z Event, bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés en défendant une cause : l’écologie. Une cause que je partage sur laquelle on va continuer de faire et surtout d’aller beaucoup plus vite. » a ainsi déclaré le chef de l’état dans une vidéo avant de poursuivre : « Merci de vous mobiliser avec Z Event pour justement nous battre pour limiter les émissions et répondre aux règlements climatiques qui sont déjà là. »

La Rédaction