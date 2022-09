Ce samedi 10 septembre, lors de sa conférence digitale, Ubisoft a annoncé la sortie d’un tout nouvel opus de la franchise Assassin’s Creed, à savoir Assassin’s Creed Mirage.

Une annonce qui vient réjouir les fans ! Ce samedi, Ubisoft a annoncé du lourd concernant sa franchise Assassin’s Creed en officialisant l’arrivée d’un nouvel opus, à savoir Assassin’s Creed Mirage.

Le jeu sortira en 2023 sur Xbox One, Xbox Series XIS, PS4, PS5 et PC via l’Epic Games Store ainsi que sur la plateforme Ubisoft Store et Amazon Luna, dès son lancement en France.

Ubisoft a profité de cette conférence pour faire d’autres annonces prometteuses, à savoir la sortie de deux prochains jeux HD phares comme Assassin’s Creed « Codename RED » et Assassin’s Creed « Codename HEXE » qui feront partie du hub Assassin’s Creed « Codename INFINITY », ainsi qu’un jeu mobile AAA, Assassin’s Creed « Codename JADE » et plus amples informations concernant sa collaboration avec Netflix.

Un nouvel univers très prometteur !

Le nouveau Assassin’s Creed Mirage plongera quant à lui les joueurs au cœur du IXème siècle, à l’âge d’or de la ville de Bagdad. Dans ce nouvel opus, les joueurs, ces derniers incarneront Basim Ibn Is’haq, le nouvel héros de l’aventure, un voleur de rue au passé mystérieux en quête de réponses qui rejoindra « Ceux que l’on ne voit pas » dans leur forteresse d’Alamut.

Il offrira une expérience d’action-aventure à la narration soignée avec un scénario intriguant et initiatique, des personnages charismatiques, une ville en monde ouvert majestueuse et un gameplay modernisé mais reprenant les éléments iconiques de la franchise Assassin’s Creed : le parkour, la discrétion et les assassinats.

Assassin’s Creed fête ses 15 ans !

Ce nouvel opus marque un tournant dans l’histoire de la franchise qui s’apprête à fêter son quinzième anniversaire après la sortie du premier jeu Assassin’s Creed en 2007. Plus de 200 millions d’exemplaires se sont ainsi vendus dans le monde depuis la naissance de la franchise, la positionnant ainsi comme l’une des plus importantes de l’industrie du jeu vidéo.

« Pour le 15ème anniversaire de la franchise, nous avions à cœur d’offrir quelque chose de spécial aux joueurs et à notre communauté » a ainsi déclaré Stéphane Boudon, Senior Content Director d’Assassin’s Creed Mirage qui ajoute : « Nous souhaitons proposer aux joueurs une version modernisée de l’expérience de jeu emblématique d’Assassin’s Creed ainsi qu’une plongée au cœur des rituels et des principes de « Ceux que l’on ne voit pas », ce qui, nous en sommes convaincus, devrait enthousiasmer nos fans de longue date comme les nouveaux »

Pour l’occasion, Ubisosft en a profité pour dévoiler le contenu de l’Édition Deluxe et du coffret Collector du jeu Assassin’s Creed Mirage à savoir :

L’Édition Deluxe comprendra le jeu, un artbook numérique, la bande-son originale du jeu en version numérique ainsi qu’un pack Deluxe numérique qui contiendra une tenue inspirée de Prince of Persia, des skins pour l’aigle et la monture des joueurs, des armes et bien plus encore !

comprendra le jeu, un artbook numérique, la bande-son originale du jeu en version numérique ainsi qu’un pack Deluxe numérique qui contiendra une tenue inspirée de Prince of Persia, des skins pour l’aigle et la monture des joueurs, des armes et bien plus encore ! Le coffret Collector comprendra l’Édition Deluxe ainsi qu’une figurine de Basim de haute qualité (32 cm), un Steelbook exclusif dont le design sera choisi par les fans, un mini-artbook, une réplique de la broche de Basim, une carte de Bagdad ainsi qu’une sélection de musiques du jeu. Le coffret Collector sera disponible en magasin et sur Ubisoft Store.

D’autre part, tous les joueurs qui précommanderont le nouvel opus, recevront automatiquement une quête bonus du jeu intitulée « Les Quarante Voleurs » au cours de laquelle ils découvriront les mystères de la grotte légendaire d’Ali Baba.

En attendant d’en apprendre un peu plus sur le titre, nous vous avons concocté plusieurs visuels qui ont été dévoilés par Ubisoft ce samedi. Enjoy ;).

Par Jérémy Renard