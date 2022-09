Invité ce jeudi soir dans l’émission « C à vous », sur France 5, Gérard Darmon n’a pas été tendre envers le cinéaste Jean-Luc Godard, décédé la veille à l’âge de 91 ans.

Ce jeudi soir, Gérard Darmon était l’invité de l’émission « C à vous » sur France 5. Au cours de l’interview, Anne-Elisabeth Lemoine a demandé à l’acteur si celui-ci pouvait réagir à la mort du cinéaste Jean-Luc Godard.

Mais la réaction de Gérard Darmon n’était pas celle attendue par la journaliste comme en témoignent la séquence ci-dessous : « Vous vouliez dire un mot sur Jean-Luc Godard Gérard Darmon ? » lui a lancé la journaliste avant que ce dernier ne réponde : « Non, pas spécialement et j’ai peur d’être un peu à contre-courant en parlant de ce monsieur (qui est le cinéaste qu’il était (…) qui n’était pas ma tasse de thé. Il n’a pas été très bien veillant pour ma communauté, pour les juifs en général et pour Israël en particulier (…) »

Gérard Darmon qui a poursuivi : « Je trouve que les propos qu’il a tenus étaient absolument inadmissibles, c’était de l’antisémitisme, c’était du négationnisme, c’était du révisionnisme. ».

Ce dernier a ensuite conclu par : « Je ne peux pas admirer Jean-Luc Godard, je ne peux pas admirer quelqu’un qui hait à ce point les Juifs, ce n’est pas possible (…) Paix à son âme, mais ce n’est pas quelqu’un que j’apprécie, que j’aime. Je n’ai pas aimé la façon dont il a traité le peuple juif et Israël. Je n’ai pas aimé cette façon de revoir l’Histoire. »

"Je ne peux pas admirer Jean-Luc Godard, je ne peux pas admirer quelqu'un qui hait à ce point les Juifs. Tout comme jamais je ne lirai du Céline ou encore ne m'extasierai devant les peintures de Hitler."



