La victime, âgée de 3 ans a été étranglée par un enfant de 6 ans sur une aire de jeux alors qu’elle était en vacance en famille en Italie.

La petite Lisa, 3 ans, n’est pas prête d’oublier ses dernières vacances familiales en Italie. Alors qu’elle jouait dans une aire de jeux, la fillette a été agressée par un autre enfant âgé de 6 ans qui l’a étranglée à l’aide de la peluche Huggy Wuggy, une peluche issue tout droit du jeu vidéo d’horreur, Poppy Playtime.

Stef, le père de la victime, s’est exprimé dans les médias : « Lisa jouait donc avec d’autres enfants sur un toboggan à deux pas de nous. Malheureusement, il a fallu que nous soyons distraits quelques secondes pour qu’un petit garçon tente de l’étrangler avec une peluche Huggy Wuggy, pile lorsqu’elle tentait de sortir du toboggan. Le garçon l’a tenue si fermement autour de son cou que Lisa n’arrivait même pas à appeler à l’aide. Cela a dû durer 5 à 10 secondes, après quoi le garçon n’a plus eu de force pour la maintenir. Nous nous sommes empressés de la rejoindre. Son cou était très rouge. La douleur et le choc étaient tels qu’elle a commencé à pleurer. Tout est allé si vite. Le père du petit garçon est venu s’excuser et nous nous sommes rapidement rendus chez un docteur. » a déclaré ce dernier, relayé par nos confrères de 7sur7.be.

Un jouet qui fait l’objet d’un rappel consommateur par les autorités françaises

Huggy Wuggy est une peluche très prisée par les jeunes enfants depuis qu’elle est commercialisée mais les parents oublient parfois que cette dernière est issue tout droit d’un jeu vidéo d’horreur de survie intitulé « Poppy Playtime » sorti en 2021.

Notons que cette même peluche a récemment fait l’objet d’un rappel consommateur par les autorités en raison de la dangerosité de cette peluche vendue à de jeunes enfants, cette dernière pouvant présenter un risque étouffement en raison de la faible de certaines coutures, pouvant être ingéré.

La liste des différents points de vente de ce jouet a par ailleurs été publiée. Il est recommandé aux consommateurs de « Ne plus utiliser le produit », « Rapporter le produit au point de vent » ou même

« Détruire le produit »

La peluche Huggy Wuggy fait actuellement l’objet d’un rappel consommateur / Capture Rappel.Conso.Gouv

Jérémy Renard