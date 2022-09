Du 13 au 18 septembre, le festival de la fiction de la Rochelle revient pour une 24e édition 2022.

Le festival de fiction de la Rochelle met à l’honneur la création télévisuelle française, européenne et internationale francophone. Avec plus de 25 ans d’existence, le festival de la fiction permet de faire rayonner la création de séries et téléfilms francophone en réunissant à la fois des professionnels et des particuliers autour d’une passion commune.

Avec une nouveauté cette année puisque les projections sont accessibles gratuitement pour le grand public gratuitement. Le festival accueille également deux nouveaux partenaires majeurs, Netflix et Amazon Prime Video.

Les cinq jours de festivités sont dédiés aux projections, aux rencontres, aux débats et aux tables rondes, et aux séances de pitch au cours desquels les différents acteurs du secteur de l’audiovisuel viennent échanger sur leurs projets.

La programmation du festival de la fiction

Cette année, le festival de la fiction de la Rochelle met en lumière les téléfilms et séries québécois

La compétition officielle est divisé en trois catégories :

25 fictions françaises

10 fictions européennes

6 fictions francophones étrangères

Le festival de la fiction de la Rochelle met également en lumière les productions québécoises au travers de trois fictions :

Pour toi Flora – Série télé

– Série télé Piégés – Série télé

– Série télé Moi non plus! – Série télé

Rencontrez vos stars préférés du petit écran

Le festival de la fiction organise des temps d’échanges et de partages entre les fans et les acteurs lors des traditionnelles séances de dédicaces.

Les séries concernées sont :

Plus Belle la vie – France 3

– France 3 Demain nous appartient – TF1

– TF1 Ici tout commence – TF1

– TF1 Un si grand soleil – France 2

– France 2 Tropiques criminelles – France 2

La composition du jury de cette 24e édition du festival de la fiction de la Rochelle

Cette 24e édition du festival est présidée par l’actrice, réalisatrice et scénariste Sandrine Bonnaire. A ses côtés, les membres du jury sont :

Gaëlle Cholet – Productrice

Arnauld Mercadier – Réalisateur

Caroline Bottaro – Scénariste

David Baïot – Comédien

Louise Monot – Comédienne

Brice Davoli – Compositeur de musique

Le jury aura la lourde de tâche de départager les 41 œuvres audiovisuels afin de décerner 15 prix lors de la cérémonie de clôture qui aura lieu le samedi soir à 20h dans la salle de spectacle La Coursive, Scène Nationale à La Rochelle.

Pour plus d’information, consultez le site internet officiel du festival de la fiction de la Rochelle.

Jasmine Morice