L’ancien membre du gouvernement, âgé de 75 ans, a annoncé être atteint par la maladie sur les réseaux sociaux.

C’est sur son compte Twitter que ce vendredi matin, Gérard Collomb, a annoncé être atteint d’un cancer de l’estomac : « Lundi dernier j’ai appris que j’étais atteint d’un cancer à l’estomac. Je vais me battre contre la maladie avec la même énergie que j’avais mise au service de Lyon , de notre Métropole quand j’exerçais les fonctions de Maire et de président. » a ainsi écrit l’ancien ministre de l’intérieur sous la présidence d’Emmanuel Macron de 2017 à 2018.

Avant de rejoindre le parti de La République en marche et de faire parti du gouvernement Philippe I et II, Gérard Collomb avait été membre du Parti socialiste. Il avait été nommé député de 1981 à 1988 puis sénateur entre 1999 et 2018 avant de prendre ses fonctions de maire de Lyon de 2001 à 2017 et de 2018 à 2020. Gérard Collomb était devenu président de la métropole de Lyon de 2015 à 2017.

Jérémy Renard