Les deux policiers ont été transportée à l’hôpital. On ignore leur état de santé. L’auteur des fait a quant à lui été appréhendé par la police londonienne.

Deux policiers ont été poignardés ce vendredi matin aux environs de 7 heures (heure française) alors qu’ils se trouvaient dans le centre de Londres, annonce un communiqué de la police londonienne qui précise qu’un homme porteur d’un « couteau » a été appréhendé.

La piste terroriste écartée ?

« Deux officiers ont été poignardés et sont actuellement soignés à l’hôpital ». On apprend qu’« un homme a été arrêté ». Ce dernier est soupçonné d’avoir « agressé un secouriste » dans le quartier de Leicester Square, a fait savoir la Metropolitan Police via un communiqué.

L’état de santé des policiers n’est actuellement pas connu. La Metropolitan Police précise dans son communiqué que cette attaque au couteau n’est « pas traitée comme liée au terrorisme ». Cette attaque intervient pendant les funérailles de la Reine Elizabeth II, décédée la semaine précédente alors qu’un dispositif important de sécurité est mis en place pour sécuriser la capitale britannique.

La Rédaction