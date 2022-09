Ce dimanche 18 septembre, les internautes ont pu découvrir des images tirées du jeu Grand Theft Auto 6, actuellement en développement dans les studios de Rockstar Games.

C’est l’une des plus grosses fuites du monde du jeu vidéo. Celle du titre GTA 6 actuellement en cours de développement dans les studios de Rockstar Games à New York.

Ce dimanche 18 septembre, une grosse partie du jeu en en effet été diffusée sur le forum GTAForums par un hacker caché sous le pseudonyme de « teapotuberhacker ». Au total, ce sont plus de 90 vidéos de phase de test du nouveau titre de la franchise actuellement en préparation qui ont ainsi été partagées et reprises ensuite sur les réseaux sociaux.

L’auteur du leak réclame-t-il une rançon à l’éditeur ?

L’auteur de la fuite, qui a revendiqué son geste, a par ailleurs expliqué « être en négociation » avec le studio, sans n’avoir donné plus d’éléments sur les discussions qui auraient été entreprises. Ce dernier a toutefois mis à jour son message sur la publication postée sur les forums de GTA :

« Si vous êtes un employé de Rockstar ou Take 2 et que vous essayez de me contacter, envoyez-moi un message contenant 22559219889638875756 sur Telegram ou vous pouvez m’envoyer un e-mail à teapotuberhacker@protonmail.com depuis votre adresse e-mail d’entreprise. J’essaierai de lire toutes ces réponses bientôt – je cherche à négocier un accord » peut-on ainsi lire.

Dans les vidéos qui ont été publiées, on peut-y voir différentes actions des personnages du jeu comme le braquage d’une supérette, une session de course poursuite avec la police ect…

Ces images qui donnent de précieuses indices sur le scénario du jeu actuellement en développement, ne reflètent pas la version finale du titre qui sera « bien plus travaillé » lors de sa sortie, a de son côté indiqué une source auprès de Bloomberg.

Malgré tout, ce hack risque de mettre en péril ce nouveau titre de la franchise après la fuite d’une partie du code source qui pourrait représenter un risque de sécurité pour l’éditeur. Ce « leak » pourrait même contraindre la société américaine à repousser la date de sortie du jeu, dont aucune date officielle n’a été diffusée pour le moment.

La Rédaction