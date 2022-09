Si le jeu vidéo commençait à avoir du succès un peu avant l’émergence d’Internet, c’est bien celui-ci qui l’a fait décoller vers la popularité qu’on lui connaît aujourd’hui. En 2020, ce n’est pas moins de 71 % des Français qui déclaraient jouer aux jeux vidéo. Un chiffre qui ne risque pas de chuter de sitôt, grâce aux perpétuelles innovations dans cette industrie. Pour preuve, le récent phénomène Fortnite qui a conquis la planète et a récemment collaboré avec X Dragon Ball pour des évènements pour ont attirés des dizaines de milliers de joueurs.

Des premiers jeux en ligne à la redécouverte d’anciens jeux au format numérique en passant par le métavers, un monde pixelisé immersif, zoom sur la technologie qui a transformé le jeu vidéo de simple passe-temps en sport et phénomène culturel mondial.

Les premiers jeux en ligne et le smartphone

Les premiers jeux en ligne sont apparus bien avant le smartphone. Pour autant, c’est bien ce petit instrument que bon nombre de personnes utilisent sur la planète aujourd’hui qui a réellement démocratisé le jeu vidéo. Plus besoin d’acheter une console de jeux ou bien même d’avoir un ordinateur puissant pour pouvoir jouer. Plus encore, l’absence de manettes et le gameplay basé sur le mouvement des doigts sur l’écran rend l’approche vidéoludique beaucoup plus accessible pour un public pas forcément averti.

Les différents jeux proposés par les smartphones ont aussi contribué au succès du jeu vidéo. En effet, au-delà des styles inhérents à l’industrie et pas forcément du goût de tous les joueurs, les développeurs ont su inventer de nouveaux jeux pour conquérir de nouveaux publics.

Dans la même optique, ils ont parfaitement su transformer d’anciens jeux en de véritables jeux vidéo avec les avantages que cela comporte.

Internet, des avantages exclusifs Grâce à Internet, un amateur d’échecs peut désormais jouer à toute heure du jour ou de la nuit contre un ordinateur ou une personne. Le tout, en quelques clics. La conversion des jeux au format numérique a ainsi apporté une nouvelle dimension au jeu vidéo, mais aux jeux dont ils sont inspirés aussi. Les amateurs de jeux de casino sont par exemple comblés par les versions numériques présentes sur Internet. Des plateformes comme Vegas Slots Online, vérifient les sites de jeux et listent des bonus et des avantages pour les joueurs. La plateforme offre par exemple une liste des meilleurs bonus sans dépôt en comparant différents sites de jeux. Une offre tout bonnement improbable dans un casino réel.

La dématérialisation a ainsi facilité la vie du joueur, pour le jeu en ligne, comme pour le jeu vidéo vendu en physique. En effet, la plupart des utilisateurs d’ordinateurs préfèrent les jeux en dématérialisés pour la facilité d’achat, de téléchargement et d’installation.

Les consoles aussi s’y sont mises et les dernières générations proposent des versions sans fente pour insérer les jeux. Tout se fait donc par Internet. Certaines machines ont même misé sur la dématérialisation complète. Pour jouer sur Google Stadia, une plateforme de jeu vidéo en streaming de la firme américaine, il ne vous faut qu’une télévision et une bonne connexion Internet, la console étant elle-même dématérialisée.

Le métavers, le jeu vidéo de demain ?

La technologie du métavers, ces mondes numériques en réalité virtuelle, annoncent une nouvelle façon de jouer autant que sa démocratisation totale. Le métavers est aujourd’hui considéré comme une sorte de jeu vidéo sociale avec des mini-jeux à l’intérieur. Mais demain, avec un métavers réaliste et pouvant accueillir de milliers, voire des millions de personnes, le jeu vidéo sera peut-être majoritairement en réalité virtuelle. L’immersion étant un des pans les plus importants pour réussir un jeu vidéo, le métavers n’est-il pas la réponse parfaite à cette problématique ?

Une chose est sûre, si le métavers vient à se démocratiser comme le souhaite Marck Zuckerberg, qui a changé le nom de son entreprise Facebook pour Meta, le jeu vidéo en ligne et en réalité virtuelle sera l’un des ambassadeurs de ces nouveaux mondes numériques.

Le jeu en ligne et le jeu vidéo deviendront alors presque inséparables du jeu dans la réalité. On pourra par exemple jouer aux jeux de cartes avec des personnes à des milliers de kilomètres tout en les percevant comme étant juste à côté de nous. Pour le moment, la technologie n’est pas encore au point, certes, mais on peut toujours se consoler avec l’offre pléthorique de jeux vidéo en ligne.

La Rédaction