L’or reste aujourd’hui un des actifs les plus anciens qui se négociaient sur les marchés de l’investissement. Il représente par excellence le métal précieux qui s’érige à la fois comme valeur refuge pour protéger son patrimoine, mais aussi comme symbole ostentatoire de richesse. Dans le contexte de crise relatif à ces dernières années (inflation, pandémie…), ce métal précieux conserve tout son attrait. Nous vous présentons ici les raisons pour lesquels vos bijoux en or ont peut-être aujourd’hui bien plus de valeur que par le passé.

L’or pour préserver la richesse

Pour de nombreux investisseurs expérimentés, l’or possède des qualités essentielles quand il s’agit de protéger un patrimoine. Le niveau de confiance élevé relatif à cet actif tient en grande partie au fait que la valeur de l’or reste un des seuls actifs qui s’apprécient en parallèle à l’inflation. Il se présente donc comme un bien idéal de couverture pour éviter de perdre de la valeur en stockant simplement son argent sur un compte épargne peu rémunéré. À la différence des devises qui circulent à l’internationale, la valeur de l’or ne subit que très peu d’effets relativement aux décisions des différentes institutions financières centrales. Ce métal s’impose comme une valeur refuge relativement sûre, qui a en plus cours sur la totalité du globe.

Investir dans l’or physique

L’or physique (sous forme de lingots, de pièces ou de bijoux précieux) est une forme commune de ce métal qui peut s’acquérir facilement chez les différents négociants de ces métaux précieux. Les banques, les sociétés de courtages et autres professionnels du domaine peuvent vous permettre d’acquérir les quantités aurifères souhaitées, en accompagnant leurs prestations de conseils précis.

Faire le choix d’investir dans de l’or physique, c’est se donner la possibilité de récupérer peut-être plus facilement son investissement initial, avec une plus-value parfois importante. En l’occurrence, pour revendre vos bijoux par exemple en cas de besoin, de nombreux experts spécialisés comme la Joaillerie David sont des choix privilégiés pour des transactions rapides et sûres.

Bien sûr, à la différence de l’or acheté simplement sous forme d’actifs en papier, l’or physique en lingots ou en bijoux peut être plus difficile à stocker lorsqu’il est possédé en grande quantité. Il importe en outre de préserver votre investissement en mettant votre bien dans les meilleures conditions de sécurité lorsque vous le conservez à domicile par exemple.

Illustration / Pixabay

Le cas des bijoux

Dans le contexte caractéristique créé par les dernières crises sanitaires et économiques de ces dernières années, les bijoux en or représentent une valeur ou un investissement encore plus judicieux pour les particuliers à la recherche de solutions simples pour protéger leurs avoirs. Plusieurs points permettent d’élire les bijoux en or comme un choix plus intéressant que les lingots notamment.

Revente et transport plus simples avec des bijoux

Les bijoux sont une version en général plus pratique que les lingots, d’un simple point de vue du transport ou de la commercialisation. Des bijoux en or se revendre bien plus facilement en cas de besoin. Par ailleurs, lorsque le cours de l’or atteint des sommets, il est logiquement plus simple de trouver un acheteur pour vos bijoux de quelques centaines de grammes que pour des lingots de plusieurs kilos. Les différents formats de bijoux se déplacent également de manière plus simple et plus discrète en cas de besoin. Des pendentifs ou des colliers peuvent facilement passer inaperçus sous des vêtements. Dans les situations urgentes, leur transport plus facile en fait un meilleur choix pour des raisons évidentes de sécurité.

Des bijoux pour des transactions plus fiables

Sous la forme de bijoux, il est plus simple de juger de la qualité de l’or. Les lingots sont très massifs et peuvent parfois incorporer dans leur fabrication des composants et des matériaux sans valeur. Il est difficile de s’assurer de leur authenticité quand l’on ne possède pas les compétences ou le matériel requis, ou lorsque la source d’achat n’est pas correctement connue.

Ces caractéristiques rendent les bijoux plus intéressants aussi quand il s’agit de faire des échanges rapides avec des particuliers. Un bracelet ou des boucles en or pur auront toujours plus d’attrait pour des transactions avec vos voisins, en comparaison avec des lingots.

Les bijoux sont par ailleurs littéralement insaisissables, à la différence des lingots. Il est ainsi déjà arrivé dans l’histoire que certains gouvernements lèvent des interdictions par rapport à la circulation des lingots. Les bijoux restent une propriété qui n’a jamais fait l’objet de sanctions ou de restrictions par les États. Les bijoux sont enfin un produit qui incorpore la valeur d’une certaine main-d’œuvre, ce qui participe à majorer le prix éventuel de vente des articles dans le détail.

Bien comprendre les opportunités liées à l’or

Investir dans l’or est toujours une bonne façon de diversifier un portefeuille d’investissement. La pierre, l’épargne classique ou les assurances sont des options qui viennent parfois en premier, mais qui ne présentent pas forcément les différents avantages inhérents à un investissement dans l’or. Et parce que pour chaque investisseur la priorité est en général de réduire les risques et de maîtriser la volatilité des actifs que l’on possède, l’or vient en valeur additionnelle pour plus de sécurité.

Illustration de lingots d’or / Pixabay

En résumé

Comme pour la plupart des actifs, investir dans l’or peut comporter des risques. Il existe différentes manières de se lancer, et chaque investisseur est responsable de déterminer la méthode la plus judicieuse en fonction de ses objectifs.

L’or a toujours été un bon actif à posséder, en raison de sa valeur qui ne cesse de croitre. Il reste une des matières premières les plus valorisées à l’échelle du monde, avec une liquidité qui est maximale. En seulement 3 décennies, les investissements réalisés avec de l’or ont connu plus de 500 % de rendement. Bien sûr, cela n’indique pas une constante. Les marchés soulignent que le cours de l’or peut varier, et les performances ne sont pas linéaires. Quoi qu’il en soit, cette tendance maintenue sur de nombreuses années est de nature à encourager tout investissement dans ce métal précieux.