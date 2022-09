Après la série de Train Simulator un peu répétitive, Dovetail Games a tenté de reconquérir les fans de simulateurs de train sur PC et console en proposant une nouvelle version beaucoup plus immersive de Train Sim World. Le pari semble réussi !

Qui n’a jamais rêvé de se prendre pour un cheminot ? Dans Train Sim World 3, ce rêve devient en effet réalité puisque le nouveau titre de Dovetail Games vous promet une immersion dans l’univers des trains bien plus riche que pour ses précédents titres.

Ce qu’il faut dans un premier temps savoir, c’est que les joueurs qui jouaient à Train Sim World 2 pourront transféré tout leur contenu acheté dans cette version vers TSW3, à savoir, votre progression, les tâches accomplies, les statistiques ect…

TSW3Weather01 TSW3Weather02 TSW3Weather03

Prise en main

Comme pour tout jeu de simulation, il n’est pas possible de prendre le contrôle d’un train sans en connaître les principales commandes. Rassurez-vous, le tutoriel de ce nouveau titre est bien plus complet et vous emmène encore plus loin dans l’immersion puisque vous démarrez l’aventure à pied en vous rendant au Training Center, le QG des formations pour les trains.

C’est ici que vous allez pouvoir vous exercer à bouger les trains, en apprendre plus sur les commandes et le fonctionnement des voies. Le tutoriel est très bien fait et il vous guide pas à pas dans les différentes tâches que vous devez accomplir pour réussir votre formation. Les formations sont importantes si vous souhaitez ensuite réaliser les différentes mission du jeu, certaines d’entre elles peuvent vite devenir très complexe si vous n’avez pas suivi quelques éléments d’explications dans ce Training Center.

TSW3Weather04 TSW3Weather05 TSW3Weather06

Environnement

Une fois votre train pris en main, c’est à l’environnement qu’il va falloir prêter attention. En effet, la conduite de train nécessite des protocoles de sécurité qui doivent être respectés à la lettre comme la gestion de la vitesse, le respect des systèmes de signalisation ainsi que la sécurité des passagers mais aussi la ponctualité. Dans certaines missions, il vous sera par exemple demandé d’arriver en gare à une certaines heures pour prendre de nouveaux passagers ou tout simplement livrer une nouvelle cargaison.

Pour ce qui est du nouveau contenu, TSW 3 propose trois nouveaux itinéraires, à savoir :

En Allemagne, entre Kassel et Würzburg où les joueurs pourront parcourir une gigantesque ligne à grande vitesse longue de 186 km (ligne étant l’une des plus longues de l’histoire de la franchise du jeu), avec deux trains express (ICE 1 et ICE3) ainsi que du fret régional et de nuit.

Aux États-Unis, il sera possible d’effectuer des travaux de fret dans l’environnement désertique BNSF avec ses machines électriques.

Enfin l’ancien-nouveau Southeastern High Speed ​​​​Extended route depuis la Grande-Bretagne sera jouable avec plus de trains.

Graphismes

Côté graphismes, le jeu répond clairement à nos attentes même si le titre tourne sur le même Unreal Engine, à savoir 4.26, que la version précédente, il offre toutefois des détails soignés qui offrent une immersion totale dans l’univers des trains.

Dans les options du jeu, les joueurs pourront bien entendu pousser ou limiter les détails graphiques suivant leur « setup » .

TSW3Weather09 TSW3Weather10 TSW3Weather07 TSW3Weather08

Pour terminer

Si TSW3 ne représente pas une nouvelle version majeure concernant le pilotage de train, les développeurs ont su toutefois répondre aux exigences des joueurs sur une version plus moderne avec une interface utilisateur totalement renouvelé. Le faite de pouvoir réimporter les données du précédent titre dans cette version est un atout majeur pour les joueurs.

Ce titre est plutôt réussi même si on aurait souhaité se passer de quelques bugs qui ne gâchent toutefois en rien le plaisir de conduire des trains et de parcourir de longues distances tout en admirant la beauté des paysages et de l’environnement qui s’y prête !

Jérémy Renard