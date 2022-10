L’agence gouvernementale The Royal Mint qui s’occupe de battre la monnaie britannique a dévoilé ce vendredi le tout nouveau portrait de Charles III qui figurera sur la nouvelle monnaie « dans les prochains mois ».

Ce portrait agrémentera les pièces de 5 livres sterling et de 50 pence. Selon Ouest France, ces deux pièces feront partie d’une « série spéciale célébrant la vie de la reine Elizabeth II ». Elles comporteront la note latine : « CHARLES III. D. G. REX. F. D. 5 livres 2022 » ce qui signifie littéralement : « Roi Charles III, par la grâce de Dieu, défenseur de la foi ». Cette mention représente un de ses titres.

La réalisation de ce portrait a été réalisée par le sculpteur Martin Jennings qui a pris pour modèle une photographie approuvée par le roi en personne. « C’est l’œuvre de plus petite taille que j’ai jamais créée ». L’artiste est très sensible au « fait qu’elle sera vue et tenue par tant de gens ». « Selon la tradition, le portrait du roi regarde vers la gauche, direction opposée de la reine Elizabeth II ».

Le côté opposé de la pièce commémorative de 5 livres sterling sera quant à lui paré de deux portraits de la reine Elizabeth II réalisés par le sculpteur John Bergdahl qui s’est associé à Royal Mint.

Ouest France précise que Royal Mint a affirmé que « Toutes les pièces britanniques à l’effigie d’Elizabeth II vont rester légale et en circulation. Il est usuel historiquement d’avoir des pièces à l’image de différents monarques en circulation au même moment ».

Si ces nouvelles pièces seront disponibles aux environs de décembre, 20 minutes a révélé que les nouveaux billets portant le portrait de Charles III ne seront disponibles que dans deux ans.

Royaume-Uni : les pièces de #monnaie à l'effigie de Charles III dévoilées ! 😜

Les #pièces entreront en circulation en fin d'année.

👑 Le portrait du roi #CharlesIII apparaîtra sur 2 pièces : une de 5 livres sterling et une autre de 50 pence. pic.twitter.com/YBhaZvzdOz — Le Progrès (@Le_Progres) September 30, 2022

Khaled Graïdia