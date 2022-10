Le NJP fête ses 49 ans et est de retour du 1er au 15 octobre 2022 pour proposer plus de 150 concerts !

Le Nancy Jazz Pulsation, c’est LE festival de Nancy : plus de 150 concerts, 9 scènes, et 30 lieux partenaires. Chaque année le NJP propose une grande variété d’artistes différents proposant jazz, house, rap, rock, funk, soul et bien plus encore. L’événement promet de satisfaire un public large en incluant dans son programme des concerts, DJ sets ou encore des spectacles musicaux adaptés pour toute la famille.

Où ça ?

Comme l’indique son nom, le Nancy Jazz Pulsation se concentre à Nancy. Le cœur du festival est implanté dans un écrin de verdure au Parc de la Pépinière, bordé par la mythique place Stanislas, offrant au public un cadre d’exception.

C’est à travers 9 scènes que les artistes viendront performer durant ces deux semaines :

Un Chapiteau de 3000 places, Parc de la Pépinière, Nancy

Magic Mirrors, Parc de la Pépinière, Nancy

l’Opéra national de Lorraine, Place Stanislas, Nancy

La Salle Poirel, 3 rue Victoire Poirel, Nancy

Le théâtre de la Manufacture, 10 rue Baron Louis, Nancy

Le théâtre Mon Désert, 71 rue de Mon Désert, Nancy

l’Autre Canal, 45 Boulevard d’Austrasie, Nancy

La MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc, Nancy

La Basilique St Epvre, Place Saint-Epvre, Nancy

Les points de vente

Rendez-vous sur nancyjazzpulsations.com pour consulter les tarifs et réserver vos places, ou en boutique NJP à Nancy (106, Grande Rue). Des pass et forfaits sont disponibles sur le site.

En fonction des disponibilités, les places peuvent être prises sur place (en notant une différence de prix possible).

Les transports

Grâce au réseau Stan, empruntez les transports en commun (gratuits le week-end) pour accéder à toutes les salles. Les lignes T1,T2,T3 et T4 circulent jusqu’à 00h30. Des parkings à vélos sont disponibles devant les différentes salles du festival et la gare de Nancy se trouve à 15 minutes à pied de la Pépinière (Chapiteau et magic Mirrors). Tous les lieux du festival sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Au programme

Mercredi 5 octobre (à Mon Désert)

– 10h et 14h : Sopryton ? Complètement Barano !

– 20h : Cécile McLorin Salvant & Mélissa Weickart

– 20h : BMM Records Dingueries Groove Party & Marina Trench

Jeudi 6 octobre ( Magic Mirrors)

– 20h : Jean-Louis Murat & Chapelier Fou Ensemb7e

– 20h30 : Melody Gardot

Vendredi 7 octobre (Chapiteau)

– 20h : Dinos – Jazzy Bazz – Eesah Yasuke

– 20h : Stochelo Rosenberg – Paquito et Sandro Lorier Gypsy trio

Vendredi 7 octobre

– 20h30 : Mnnqns & Baleine (Mon Désert)

– 22h : Helena Hauff – U.R Trax – Mainline Magic Orchestra – CTL! fête ses 10 ans (l’Autre Canal)

– 00h : Mouse party avec Mehdi Maïzi & Makala (Magic Mirrors)

Samedi 8 octobre (Magic Mirrors) :

– 10h et 14h30 : La pluie fait des claquettes

– 00h : Jungle by night – Funk Dat !

(Chapiteau) :

– 20h : New York salsa – Brooklyn funk essentials – Nina Attal

Samedi 8 octobre (Salle Poirel)

– 20h : Piers Faccini & Anne Paceo

Samedi 8 octobre à l’Autre Canal

– 22h : Roller Disco NJP

Dimanche 9 octobre

– 14h : Ladaniva – Mr Pelican – Big Fat Band (Chapiteau)

– 14h30 : Naudin – Gwendoline Absalon – Brama – Antti Paalanen (Magic Mirrors)

Lundi 10 octobre

– 20h : Création Eastwood Symphonic & Gabi Hartmann (Chapiteau)

– 20h : Sylvain Rifflet & Christian Mariotto (La Manufacture)

Mardi 11 octobre

– 20h : Triggerfinger – Jeanne Added – Leonie Pernet (Chapiteau)

– 20h : Big in Jazz Collective – Louis Matute (La Manufacture)

Mardi 11 octobre (Magic Mirrors)

– 00h : Lewis Ofman & T’N’T (DJ set)

Mercredi 12 octobre

– 10h et 14h30 : Ourk (Magic Mirrors)

– 20h : Snarky Puppy – Kokoroko – Nubya Garcia (Chapiteau)

– 20h : Macha Ghariban – Kadri Voorand & Mihkel Mälgand (La Manufacture)

– 00h : Uzi Freyja – Jeanne Tonique – Discoquette (DJ set) -+ Drag show (Magic Mirrors)

Jeudi 13 octobre

– 20h : Bernard Lavilliers – Star Feminine Band – Kolinga (Chapiteau)

– 20h : Bon voyage organisation & Oan Kim (La Manufacture)

– 00h : Cheap House – Sammy Birki – Kicks (Magic Mirrors)

Vendredi 14 octobre

– 20h : L’entourloop – Stand High School – Biga*Ranx (Chapiteau)

– 20h : Ambrose Akinmusire – The Storm Watchers (La Manufacture)

– 20h : November Ultra (Basilique St-Epvre)

– 22h : Vitalic – John Lord Fonda – On va mourir records – Manu Chaman & Narcis + VJ No (l’Autre Canal)

– 00h : Atili – Asher Selector – Irie Crew (DJ set) (Magic Mirrors)

Samedi 15 octobre

– 10h et 14h30 : Hansel et Gretel (La Manufacture)

– 14h30 : Ouistiti Disco Club (Magic Mirrors)

– 20h : Selah Sue – Oumou Sangare – Gogo penguin (Chapiteau)

– 20h : Samara Joy 4tet & Valerie Graschaire (La Manufacture)

– 00h : Kutu & Fury Sound System (Magic Mirrors)

Pour plus d’informations, consultez le site https://nancyjazzpulsations.com/

