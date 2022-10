Le jeudi 6 octobre dernier, Nintendo a dévoilé en avant-première sur son compte YouTube la bande-annonce de son film d’animation très attendu, Super Mario Bros.

Première apparition du plombier sur grand écran

L’entreprise du jeu vidéo Nintendo se lance dans le cinéma d’animation avec la création de son propre studio nommé Nintendo Pictures. L’ascension des adaptations de jeux vidéo au cinéma a connu un fort succès ces dernières années tel que Uncharted, Pokémon : Détective Pikachu et Sonic. Un engouement qui pousse l’entreprise de jeux vidéo à se diversifier à son tour pour faire son entrée dans le paysage cinématographique.

Pour leur premier film d’animation, Nintendo a choisi d’introduire le personnage de sa franchise de jeux vidéo le plus célèbre, Mario. Le film intitulé Super Mario Bros sera produit par Nintendo et réalisé en collaboration avec le studio Illumination Entertainment à qui on doit les succès des franchises Les Minions et Moi, moche et méchant.

La bande-annonce de Super Mario Bros suscite l’engouement des fans

La bande-annonce du film d’animation Super Mario Bros suscitent déjà des réactions positifs de la part des fans du jeu vidéo original sortie en 1985. Sur les réseaux sociaux, les internautes semblent satisfaits de l’apparence esthétique du long-métrage ainsi que de son casting vocal.

Pour la version française, le doublage sera assuré par Pierre Tessier (Mario), Donald Reignoux (Kamek) et Christophe Lemoine (Bowser).

Encore un peu de patience avant de découvrir le film d’animation prévu dans les salles obscures françaises pour le 29 mars 2023.

Jasmine Morice