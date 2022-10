Les infractions se multiplient dans les stations-services face à la pénurie d’essence qui prend de l’ampleur en France.

Bagarre, remplissage de jerricans, non respect des 30 litres : certains automobilistes sont prêts à tout pour faire le plein d’essence quitte à sortir les poings envers les autres conducteurs qui ont parfois patienté plusieurs heures.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos de ces infractions se multiplient comme cet homme qui se rend à la station-service pour faire le plein avant de se faire contrôler par la police et d’admettre qu’il lui reste encore 3/4 d’essence : « Oh 3/4 c’est pas possible monsieur. » explique le policier qui ne laissera pas passer cet automobiliste.

Ils remplissent de l’essence dans un sac poubelle…

Dans une autre séquence publiée sur Twitter, c’est un homme qui se filme en train de faire le plein sans enfoncer le pistolet dans le réservoir, laissant ainsi se déverser plusieurs litres d’essence au sol quand on sait que les stocks sont limités. Dans plusieurs stations-services, la situation reste extrêmement tendue où des bagarres surviennent entre automobilistes, qui attendent parfois des heures comme en témoignent les images de cette femme et cet homme qui en viennent à se cracher dessus.

Sur une autre séquence, on peut-y voir un chauffeur poids-lourd filmer la restriction mise en place par une station-service en Mayenne qui a limité la vente de son carburant à 40 € par camion. « Le mec il a mis 40 €, soit 22 litres et il va faire à peu près 70 km. Il ne va pas aller loin… » s’insurge le camionneur.

D’autres usagers de la route continuent toujours à remplir des jerricans ou bidons d’essence malgré l’arrêté pris par le gouvernement qui concerne désormais l’ensemble des stations-services du territoire.

dans certains endroits, la police vérifie désormais le réservoir de carburant avant d'autoriser l'accès aux stations-service. Si vous en avez trop dans le réservoir, vous serez rejeté.





Des stations pour poids lourds limitées à 40€ de #caburant 😂 L’idiocratie jusqu’au bout 🤦🏼‍♀️



À croire que la bouteille de sirop va suffire pour pouvoir faire le plein. J'AIME LA FRANCE !!

Alors là mais c'est énorme arrêtez la grève svp et qu'on leur donne le ballon d'or

La Rédaction