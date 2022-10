L’évènement organisé par le Youtubeur français numéro, a enflammé les réseaux sociaux ce week-end.

Vous n’avez pas pu le manquer… Samedi dernier, était organisé le « GP Explorer », un Grand Prix de formule 4 qui réunissait 22 streameurs et youtubeurs emmenés par le youtubeur français numéro 1, à savoir Squeezie.

L’évènement qui s’est tenu sur le circuit du Mans, a battu des records d’audience sur internet et notamment sur la plateforme Twitch où il était diffusé, dépassant ainsi la barre des un millions de spectateurs.

Entre 3 et 4 millions d’euros d’investissement pour le GP Explorer

L’évènement était préparé depuis plusieurs mois par Lucas Hauchard (Squeezie) et ses équipes de production qui ont mis le paquet pour ce premier GP Explorer qui avait réuni plusieurs « guests » comme l’humoriste Jamel Debouze ou encore les chanteurs Bigflo et Oli qui ont chanté devant les 30.000 spectateurs présents dans les gradins.

Squeezie qui était récemment l’invité de l’émission Popcorn d’un autre Streameur, à savoir Domingo, a donné quelques chiffres sur l’organisation de son évènement. « C’est entre 3 et 4 millions le prix d’un event comme ça. » a déclaré le jeune youtubeur de 26 ans.

Squeezie a expliqué qu’il fallait des mois de préparation pour préparer un tel évènement : « Ce qu’il faut savoir, c’est que toute l’année les F4, elles roulent (…) et donc les créneaux si on voulait que ça se fasse, il fallait les valider très très tôt. Tôt au point où l’on avait pas encore parlé du projet à une seule marque et donc du coup on signe là, et on s’engage sur du moins 2 millions. »

Au final, le GP Explorer a été un succès tel que Squeezie a été salué par le monde automobile grâce aux performances réalisées ce samedi. Un joli succès dont peut se féliciter le jeune homme qui compte plus de 17 millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube.

Jérémy Renard