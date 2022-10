Après 3 ans d’absence, le salon qui rassemble les passionnés de jeu vidéo, fait son grand retour à la Porte de Versailles à Paris.

La Paris Games Week, c’est reparti ! L’emblématique salon du jeu vidéo organisé par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, fait son grand retour à Paris en novembre prochain. Voilà près de trois ans que la Paris Games Week était absente de la Porte de Versailles. Et pour cause, l’épidémie de Covid-19, n’avait pas permise de rassembler les passionnés de jeux vidéos en raison des restrictions sanitaires mises en place durant deux ans. Pour ce grand retour, le salon s’est même intitulé : « Paris Games Week Restart ».

La PGW va fêter ses 10 ans !

Cet évènement qui se veut festif et familial, rassemble durant plusieurs jours les passionnés de jeu vidéo qui peuvent venir échanger avec les différents acteurs du monde du jeu vidéo (éditeurs, développeurs, créateurs, Streameurs et Influenceurs) qui se réunissent autour d’une même passion, à savoir : le jeu vidéo. L’occasion pour les joueurs de tester des nouveaux titres en exclusivité, qui ne sont pas encore sortis. D’autant plus que cette nouvelle édition va fêter ses 10 ans d’existence.

« Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et de joueurs si engagées, cet événement de référence qu’ils ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué. Nous avons mis à profit ces deux dernières années pour concevoir cette édition ; des retrouvailles qui s’annoncent inoubliables » a ainsi déclaré Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL.

Pour cette nouvelle édition, les plus grands éditeurs ont déjà validé leur participation, comme Bandai Namco Entertainment, Cappcom, Nintendo, PLAION tout comme ses partenaires SEGA, Koei Tecmo, Playstation, Square Enix, Ubisoft ou encore Xbox.

Un succès sans précédent en 2019

Lors de sa dernière édition en 2019, la Paris Games Week avait attiré 317.000 visiteurs, soit un millier de plus que l’année précédent.

Le salon annuel entièrement dédié à l’univers des jeux vidéos, créé en 2008, avait ainsi attiré 316.000 visiteurs en 2018. Un salon incontournable qui fait partie du top 5 mondial des salons de jeux vidéos, se plaçant ainsi devant l’E3 aux États-Unis (qui a attiré 69200 visiteurs pour l’année 2018) et le Tokyo Game Show (271 224 visiteurs pour l’année 2016).

Le salon de la Paris Games Week se place toutefois derrière la Gamescon en Allemagne (345 000 visiteurs en 2015) et le Taipei Game Show (430 000 visiteurs en 2015).

Rendez-vous du 2 au 6 novembre 2022 à la PGW de Paris.

Plus d’informations sur le site : ParisGamesWeek.com

Jérémy Renard