Le streaming, c’est à la fois la télévision et le cinéma : actuellement, Netflix compte plus de 200 millions d’abonnés payants – la fin de l’engouement ne se fera donc pas avant un certain temps. Pour garder une vue d’ensemble des bonnes séries Netflix particulièrement recommandables en ce moment, nous examinons toutes les productions et sélectionnons chaque mois les meilleures séries Netflix pour toi. Après tout, la vie est trop courte pour perdre son temps avec des séries ennuyeuses. Vous pouvez regarder les meilleures émissions de Netflix avec des VPNS gratuits.

Sex Education saison 3

Qui aurait cru que l’éducation sexuelle serait un jour l’une des choses les plus divertissantes que le monde des séries ait à offrir ? En tant que fils d’une sexothérapeute incapable de s’engager (interprétée de manière grandiose par la star de X-Files Gillian Anderson), Otis Milburn est certes bien informé, mais il doit lui-même faire face à quelques problèmes embarrassants. Son amie Maeve, en revanche, élabore un plan pour gagner de l’argent dans la petite ville grâce aux connaissances sexuelles d’Otis.

La série Netflix « Sex Education » réussit un mélange très divertissant de non-sens et de sérieux, tout en étant beaucoup plus adulte que le titre ne le laisse peut-être supposer, et pas seulement en raison de l’excellente bande-son. Une série pour les jeunes et leurs parents – et l’occasion parfaite de parler ouvertement de sexe.

La couronne : Saisons 4

La reine britannique Élisabeth II est déjà sur le trône depuis 1952 et a régulièrement vécu depuis lors des périodes riches en événements non seulement privés mais aussi politiques : La série de Peter Morgan, qui a également réalisé le film « Die Queen », récompensé par un Oscar, avec Helen Mirren dans le rôle de la reine, présente la vie de la famille royale comme un drame, mais sans kitsch et avec parfois des aspects comiques. La série, qui a reçu de nombreuses récompenses, prendra fin après la cinquième saison : Dans les épisodes finaux, Imelda Staunton (« Downton Abbey », « Harry Potter ») reprend le rôle de la reine. Auparavant, Claire Foy a joué le rôle de la saison 1-2, et depuis la saison 3, c’est Olivia Colman (Oscar pour « The Favourite ») qui incarne la reine.

Comment vendre de la drogue en ligne (Fast) : Saisons 3

L’histoire de cette série allemande au titre prometteur s’inspire grossièrement de l’affaire très médiatisée de trafic de drogue sur le darknet autour de « Shiny Flakes ». Mais le sujet n’est pas traité trop sérieusement et vous n’obtiendrez pas non plus de conseils sérieux pour le darknet. Avec six épisodes chacune, les deux premières saisons sont certes un peu courtes, mais leur succès laisse espérer que de nombreuses autres saisons suivront.

Le gambit des dames : Saisons 1 (terminée)

Dans les années 50, l’orpheline Beth se découvre un talent pour les échecs et, en tant que marginale, bat les grands maîtres les uns après les autres. Elle est aidée en cela par des psychotropes qui la poussent toujours plus loin dans la dépendance. « Le gambit des dames » est basé sur le livre « The Queen’s Gambit » de Walter Tevis et séduit par la mise en œuvre visuelle variée d’un thème prétendument ennuyeux. Remarquable : l’actrice principale Anya Taylor-Joy dans le rôle du génie des échecs Beth Harmon.

Better Call Saul : Saison 6

Existe-t-il une tâche plus ingrate que de créer une suite à « Breaking Bad » qui satisfasse à la fois les fans et les critiques ? Probablement pas. Vince Gilligan s’est néanmoins attelé à la tâche et prouve en 6 saisons prévues qu’il est possible de surpasser la série culte. Les antécédents de l’avocat Jimmy McGill, alias Saul Goodman, sont racontés de manière si tragico-comique et dans un style si particulier qu’on a du mal à comprendre comment ce personnage a pu n’être qu’un second rôle. Après une longue pause, la saison finale arrive enfin au printemps 2022

You – Tu vas m’aimer : Saisons 3

La série est centrée sur le libraire new-yorkais Joe Goldberg, qui est le gérant de la librairie Mooney’s. Il y vend des livres et des livres d’occasion. Un jour, une cliente nommée Guinevere Beck entre dans son magasin.

Joe tombe amoureux d’elle et commence à la harceler. Pour l’approcher, il n’hésite même pas à se débarrasser de son petit ami. Mais les choses ne vont pas en rester là… L’une des séries Netflix les plus appréciables est basée sur le roman du même nom de Caroline Kepnes. La troisième saison de ce sympathique serial killer, dont le spectateur devient le complice au fil de la série, sera diffusée sur Netflix en 2021.

Stranger Things : Saisons 4

Ces dernières années, personne n’a pu passer à côté de l’histoire de Mike, Dustin, Lucas, Will et Elfi. Un casting solide, beaucoup de nostalgie et une utilisation habile des références, des allusions et des clichés délibérés ont fait que cette série fonctionne pour presque toutes les tranches d’âge.

Ozark : Saisons 4

« Le loup déguisé en mouton » a sans doute rarement été aussi bien adapté que pour cette série Netflix. Blanchir 500 millions de dollars américains en cinq ans – c’est la tâche à laquelle Marty Byrde est confronté après s’être compromis avec la mafia de la drogue. Après sa fuite dans la région d’Ozark, il doit cependant rapidement constater que le blanchiment d’argent n’est rapidement plus le seul problème. « Ozark » se présente d’abord comme un divertissement standard et une forme édulcorée de « Breaking Bad », mais il suffit de quelques épisodes pour qu’il développe son propre pouvoir d’attraction – toujours plus profondément dans l’abîme.

Jeu de la pieuvre

Au cinéma, la Corée du Sud est depuis longtemps un poids lourd, et pas seulement depuis le film « Parasite », qui a remporté un Oscar en 2019. Aujourd’hui, la première série coréenne s’empare du classement Netflix et se place d’emblée en tête. L’histoire semble loufoque et elle l’est : des personnes qui, pour diverses raisons, n’ont plus rien à perdre, sont sélectionnées pour participer à un jeu sanguinaire où elles peuvent gagner le jackpot. Ceux qui perdent doivent mourir. Ce qui fascine d’abord par sa superbe mise en scène s’avère, après quelques épisodes, aussi passionnant qu’un jeu télévisé courant, à la différence qu’il y a beaucoup plus de sang qui coule.

Pose : Saisons 3

Cette série émotionnelle sur la scène du ballroom new-yorkais des années 80, à laquelle Madonna a rendu hommage avec ce qui est peut-être sa plus grande chanson, « Vogue », montre l’histoire de jeunes exclus qui s’affrontent dans le ballroom et s’y regroupent en « houses ».

En dehors de la salle de bal, « Pose » montre la vie difficile d’une génération dont la vie était gravement menacée par le SIDA au début des années 80. Dans cette zone de tension entre exaltation et tristesse à mort, « Pose » envoie un signal fort contre l’homophobie et la transphobie et contre l’exclusion des minorités. Les rôles principaux sont presque tous incarnés par des femmes transsexuelles. L’acteur principal Billy Porter a reçu un Emmy pour sa magnifique interprétation du MC excentrique et sensible Pray Tell, le premier homme noir homosexuel. Tout le monde devrait regarder « Pose », que l’on soit homo ou hétéro, l’enseignement de l’histoire ne peut pas être plus divertissant.