Hier, la société de jeux vidéo japonaise Konami a annoncé à leurs fans travailler sur un nouveau long-métrage de la saga Silent Hill. Le film se nommera Return to Silent Hill avec le réalisateur français Christophe Gans au commande du projet.

Le réalisateur Christophe Gans connu pour avoir réalisé le premier volet de la saga Silent Hill sortie en 2006. Il revient 15 ans après pour un nouveau long-métrage. Un projet à l’initiative du producteur Victor Hadida qui a soumis l’idée à la firme japonais Konami.

Konami s’est montré enthousiasme face au projet, ce qui a permit au producteur de pouvoir à nouveau collaborer avec le réalisateur français Christophe Gans afin de proposer une nouvelle histoire inédite pour la franchise d’Horreur.

Inspiration du jeu vidéo Silent Hill 2 sortie en 2001

Return to Silent Hill sera directement inspiré du jeu vidéo d’horreur Silent Hill 2 développé par la firme japonaise Konami. Des personnages emblématiques du jeu vidéo seront de retour comme Pyramid Head. Le film gardera l’essence du jeu tout en lui apportant une touche de modernité.

Des concepts arts dévoilés dans une vidéo YouTube de Konami

Dans cette courte vidéo, le réalisateur Christophe Gans et le producteur Victor Hadida dévoilent aux fans les premiers concepts arts et les storyboards du prochain film Return to Silent Hill. L’histoire suivra un homme James Sunderland doit retourner dans la ville de Silent Hill afin d’y retrouver sa femme disparue, Mary.

Un troisième opus plus effrayant

Le réalisateur souhaite apporter une dimension d’horreur psychologique au film afin de se distinguer des premiers volets.

Le film d’horreur Return to Silent Hill débutera son tournage en février 2023 en Serbie.

Jasmine Morice