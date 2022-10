On l’a vu mettre son fusil en joue, et là on s’est dit que ce n’était pas possible, qu’il n’allait pas tirer… Pourtant on a entendu la détonation du fusil. Moi j’ai reçu un plomb qui est arrivé dans mon casque. C’était assez effrayant sur le moment

Clara, cycliste de 17 ans.