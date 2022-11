Le jeune homme de 25 ans est décédé ce mardi 1er novembre après avoir été percuté par un véhicule dans la nuit du 31 octobre.

Clément Berthevas, Mister France Picardie, est décédé ce mardi 1er novembre après avoir été hospitalisé au CHU D’Amiens. Le jeune homme de 25 ans est mort des suites de ses blessures après avoir été percuté par une voiture dans la nuit du 31 octobre.

Selon le Le Courrier Picard, le jeune homme participait à une soirée Halloween du Polo Club. Clément B. aurait ensuite décidé de quitter la fête à pied alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool, à la suite d’une dispute avec ses amis, précisent nos confrères.

Alors qu’il circulait à pied sur la départementale 1 330 à Apremont (Oise), ce dernier a été percuté par un véhicule qui a aussitôt pris la fuite.

Le conducteur âgé de 29 ans et sa passagère, se sont finalement rendus à la police.

Suite à ce drame, une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire aggravé » précise le quotidien régional. De son côté, le Comité Mister France a fait part de sa tristesse sur sa page Facebook.

« Il était la vie même dans ce qu’elle a de plus combatif. Parmi les images qu’il nous laisse, nous saluons son engagement pour l’association des Bleuets militaires, symbole de la mémoire et de la solidarité, et son engagement citoyen pour le don de sang. Nous aurons le souvenir d’un jeune engagé dans la société toujours prêt à rendre service. » a ainsi écrit le Comité qui a présenté ses « ses sincères condoléances » à la famille du jeune homme.

Suite à ce drame, l’élection du Mister France Picardie 2022 qui devait avoir lieu le 19 novembre prochain à Beauvais, a été annulée.

Jérémy Renard