L’acteur britannique Henry Cavill annonce son départ de la série fantasy phénomène The Witcher après seulement trois saisons sur Netflix. Un départ prématuré qui suscite une onde de choc chez les fans.

Pourquoi Henry Cavill quitte-il la série The Witcher ?

L’acteur semble avoir mis fin à son contrat avec la série afin de se concentrer sur des projets de plus grandes envergures au cinéma. Il a d’ailleurs annoncé sur son compte Instagram son retour officiel dans la peau de Superman au sein de l’univers DC. Cependant, il semblerait que ce ne soit pas l’unique raison qui aurait poussé Henry Cavill à claquer la porte de la série Netflix.

Des conflits en interne seraient au cœur de son envie de mettre fin à son aventure dans la série The Witcher. L’acteur aurait exprimé son désaccord auprès des scénaristes et de la productrice Lauren Schmidt Hissrich au sujet de la cohérence entre les livres et la série.

L’acteur Henry Cavill souhaite rester fidèle le plus possible à l’œuvre originale écrit par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski célèbre pour sa saga littéraire Le Sorceleur dont est inspiré la série The Witcher. Une série qui tenait à cœur à l’acteur Henry Cavill puisqu’il est lui-même fan de l’univers The Witcher. L’acteur ayant lu les romans et joué aux jeux vidéos.

Quel acteur va remplacer Henry Cavill dans la série The Witcher ?

L’acteur britannique Henry Cavill en a profité pour révéler à ses fans sur Instagram, le nom de l’acteur qui le remplacera dans le rôle de Geralt de Riv dans la saison 4 de The Witcher. Le choix des producteurs de The Witcher s’est porté sur l’acteur australien Liam Hemsworth, connu pour avoir joué auparavant dans la saga culte Hunger Games.

Les fans lance une pétition pour annuler la série The Witcher

L’annonce du départ d’Henry Cavill a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux du côté des fans. Pour manifester leur mécontentement envers la production de The Witcher, les fans ont lancé une pétition sur change.org visant à annuler la série.

Une pétition qui a déjà récolté plus de 40.000 signatures en ligne. Cette démarche est motivée par le fait que les fans ne veulent pas voir un autre acteur incarné Geralt dans la série. Les fans militent pour faire revenir l’acteur britannique dans le rôle et renvoyer les scénaristes qu’ils jugent incompétents pour prendre en main l’univers de The Witcher.

Un avertissement qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les audiences de The Witcher puisque les fans ont menacé de boycotter la saison 4 de la série.

Pour le moment, la saison 3 de The Witcher avec Henry Cavill est prévue pour 2023 sur Netflix.

Jasmine Morice