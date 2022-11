L’édition 2022 de la Paris Games Week 2022 s’est achevée ce dimanche.

Après près de 3 ans d’absence, l’édition 2022 de la Paris Games Week qui était présente à la porte de Versailles (Paris), s’est achevée ce dimanche 6 novembre 2022.

Pour son retour, le salon dédié à l’univers des jeux vidéos a rencontré un franc succès auprès des joueurs. Cette édition baptisée « RESTART » qui était organisée dans le Hall 1 (contre 3 en 2019), a attiré 150.000 visiteurs selon les organisateurs.

Malgré une édition plus petite que les années précédentes, la Paris Games Week a accueilli 117 exposants qui ont proposé durant cinq jours des animations en tout genre pour les joueuses et les joueurs qui sont venus de toute la France pour venir découvrir ou re-découvrir les titres phares du moment.

« Quel plaisir de retrouver la Paris Games Week et son public ! » Julie Chalmette, Présidente du SELL

Pour Julie Chalmette, Présidente du SELL, le retour de la Paris Games Week a Paris a été un succès dont elle se félicite : « Quel plaisir de retrouver la Paris Games Week et son public ! Le succès populaire de la fête du jeu vidéo s’est vérifié tout au long de la semaine. Depuis 2010, les communautés de joueurs se sont attachées à ce rendez-vous annuel, qu’elles ont enfin pu retrouver. Retour aux sources gagnant pour cette édition pour laquelle le nombre d’entrées était limité : notre salon était plus agréable pour les visiteurs, sans rien perdre de sa dimension vivante et spectaculaire. Une formidable vitrine pour les éditeurs internationaux et le savoir-faire français. » a déclaré cette dernière.

Les organisateurs ont déjà annoncé le retour de la Paris Games Week en 2023.

Jérémy Renard