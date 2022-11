Fort de son succès rencontré dans plusieurs pays européens, la société italienne, créatrice du véhicule électrique le plus petit, débarque en France pour présenter Birò.

Elle circule depuis plusieurs mois dans les rues de Paris et son petit gabarits ne passe pas inaperçu auprès des parisiens. Ce petit véhicule électrique qui se prénomme Birò est la plus petite voiture au monde. Elle a été conçue par la société italienne Estrima qui est spécialisée dans le domaine de la micro-mobilité électrique, fondée à Pordenone en Italie en 2008.

Face au succès de cette petite voiture d’1,74 mètres de longueur et de 1.03 mètres de largeur, une boutique a ouverte ses portes à Paris. L’entreprise espère ainsi que la Birò rencontrera le même succès que dans sa succursale de Milan.

Une batterie rechargeable transportable à tout moment

Notons que la Birò qui est un véhicule 100% électrique, dispose d’une batterie lui assurant une autonomie de 100 km. Cette batterie de type Lithium Maxi qui s’intitule Re-move, peut être transportée dans divers endroits pour y être rechargée à tout moment, comme sur son lieu de travail ou à domicile.

L’autre avantage de cette voiturette, c’est qu’elle peut être conduite dès l’âge de14 ans (permis AM) ou à partir de 16 ans grâce au permis B1. Le véhicule peut embarque deux personnes (son conducteur et un passager). Le véhicule est homologué pour la ville et les petites routes de campagne. Celui-ci est entièrement fabriqué en Europe, ce qui réduit considérablement les délais d’approvisionnement et d’importation des véhicules.

La Birò.

La décision d’être présent dans la capitale confirme une fois de plus la vision d’Estrima et de son président Matteo Maestri : « Circuler librement dans une ville ne signifie pas forcément d’être libre d’aller partout, mais surtout de s’arrêter où l’on veut et quand on veut. Pour ce faire, nous avons conçu le véhicule à quatre roues le plus petit du marché, combinant la stabilité d’une voiture avec les dimensions d’un scooter. Nous sommes sûrs que cette liberté constitue une opportunité pour les parisiens ».

Ce nouveau véhicule devrait donc plaire aux nombreux parisiens qui travaillent dans la capitale, à la recherche d’une petite voiture électrique, bonne pour l’environnement et qui peut être se garer facilement.

Pour plus de renseignements sur ce véhicule 100% électrique, rendez-vous sur

Birò France – www.birofrance.net

Jérémy Renard