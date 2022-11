Une fois n’est pas coutume. Ce matin, à Saint Malo, d’où s’est élancée la mythique course transatlantique de la Route du Rhum, on comptait sur la ligne de départ un médaillon à l’effigie de Louis XIV, offert en 1696 par le roi !

Le skippeur Thibault Vauchel-Camus a reçu mardi des mains Jacky Lorant, son heureux propriétaire, un médaillon Louis XIV serti de vingt diamants, – l’un des trois exemplaires encore entiers sur 400 médaillons similaires – et l’a embarqué sur son trimaran, destination Pointe-à-pitre. C’est le Roi-Soleil lui-même qui avait offert ce bijou à Alain Porée, marin originaire de Saint-Malo, en récompense à sa résistance héroïque contre l’assaillant anglais un an plus tôt sur le front de mer breton.

Objet historique, bijou hors de prix ?

Pour les navigateurs et pour les malouins, le médaillon est un symbole historique, un rappel de la souffrance des corsaires qui se lançaient à l’assaut des mers au service de la monarchie, et au péril de leur vie. Il marque l’origine de leur discipline, et matérialise la construction-même de leur ville, liée par essence à la capitainerie royale et à la navigation.

Mais ce bijou est aussi un objet d’une incroyable préciosité. Conservé jusqu’en 2020 dans la famille du corsaire Porée, il avait finalement été mis aux enchères au mois d’octobre. Malgré la cagnotte en ligne ouverte par les Amis du Musée d’Histoire de Saint-Malo ainsi que l’association des Descendants de Capitaines Corsaires, le médaillon avait été acquis par l’industriel malouin Jacky Lorant, pour la coquette somme de 620 000 euros (frais compris).

M. Lorant avait assuré vouloir conserver ce trésor sur les terres de Saint Malo, et avoir acheté l’objet à ce titre. Aujourd’hui, il poursuit son idéal de fils de l’île, en laissant le médaillon voguer sur les mers, tout comme son premier propriétaire au XVIIe siècle.

La destination sera cette fois-ci la Guadeloupe. Le médaillon est parti en voilier ce matin, dans le coffre fort de son gardien Thibault Vauchel-Camus, corsaire 2.0. Arrivée prévue vers le 18 novembre.

Marie Cambas