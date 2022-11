La séquence a été particulièrement violente ce jeudi soir entre l’animateur phare de C8 et le député de la NUPES, Louis Boyard.

Invité dans l’émission de Touche pas à Mon Poste ce jeudi soir, le député insoumis, Louis Boyard, a eu un échange particulièrement violent avec l’animateur Cyril Hanouna !

Le député et ancien chroniqueur de C8, avait été invité sur le plateau pour débattre sur le sort du navire humanitaire Ocean Viking et ses 234 migrants qui sera prochainement accueilli en France dès ce vendredi.

Séquence (quasi) intégrale de Louis Boyard chez Hanouna dans #TPMP (qui ne sera pas sur mycanal car il ne faut pas critiquer le parrain) pic.twitter.com/QUIHhkjQKM — Yann (@LeDevBreton) November 10, 2022

Un échange surréaliste de près de dix minutes en plein direct

Louis Boyard a très rapidement changé de sujet, en critiquant ouvertement et sans langue de bois les actions de Vincent Bolloré, l’homme d’affaires et propriétaire de plusieurs médias comme Canal +, dont la chaîne C8 fait partie.

Le député du Val-de-Marne a en effet pointé du doigt les « cinq personnes les plus riches » de France, qui selon lui, « appauvrissent l’Afrique » en citant ainsi le milliardaire Vincent Bolloré qui est actionnaire de sociétés en Afrique et propriétaire de la chaîne C8 et donc patron de Cyril Hanouna.

Face à ces violents propos, Cyril Hanouna a immédiatement répliqué « Tu es dans le groupe Bolloré ici ! » avant d’ajouter « Bolloré ta donner de l’argent quand tu étais chroniqueur dans l’émission et cela ne te dérangeait pas ! ». L’animateur de C8 a ensuite accusé le député NUPES de vouloir faire un « coup d’éclat » en direct.

L’échange a très rapidement viré aux insultes quand Cyril Hanouna qui a souhaité défendre son patron, s’est mis à insulter le député du Val-de-Marne, en le traitant notamment de « Bouffon », « Tocard » « Abrutis » allant même jusqu’à lui dire : « Tes une merde. »

La séquence extrêmement violente fait énormément réagir sur les réseaux sociaux depuis la dernière émission. Suite à cet incident, le député a préféré quitter le plateau. Ce dernier a publié un tweet dans la soirée, expliquant : « Sur #TPMP, Cyril Hanouna vient de m’insulter pour avoir critiqué Bolloré, propriétaire de sa chaîne. Cyril Hanouna est aussi irresponsable avec la liberté d’expression qu’avec l’extrême droite. La France prend un tournant inquiétant. »

Sur #TPMP, Cyril Hanouna vient de m’insulter pour avoir critiqué Bolloré, propriétaire de sa chaîne.



Cyril Hanouna est aussi irresponsable avec la liberté d’expression qu’avec l’extrême droite.



La France prend un tournant inquiétant. — Louis Boyard (@LouisBoyard) November 10, 2022

De son côté, Mathile Panot, Présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, n’a pas tardé à réagir suite à cette séquence : « Ce qui s’est passé ce soir sur #TPMP est gravissime. Personne ne dit « ferme ta gueule » à un député de mon groupe. Pas même Cyril Hanouna et les laquais de Bolloré. » a écrit cette dernière qui annonce avoir saisi l’Arcom.

🔴 Ce qui s’est passé ce soir sur #TPMP est gravissime.



Personne ne dit « ferme ta gueule » à un député de mon groupe.



Pas même @CyrilHanouna et les laquais de #Bolloré



Nous saisissons l’@Arcom_fr



Nous ne nous tairons pas. — Mathilde Panot (@MathildePanot) November 10, 2022

L’animateur a également publié un tweet pour justifier la violente séquence survenue dans son émission :

« Cette séquence avec Louis Boyard est bien la preuve que sur TPMP on peut tout dire, et inviter tout le monde. Si même les députés veulent faire du buzz maintenant…Où va t’on? Va prendre une camomille mon Louis et va t’acheter un costume ! »

Cette séquence avec @LouisBoyard est bien la preuve que sur #TPMP on peut tout dire, et inviter tout le monde. Si même les députés veulent faire du buzz maintenant…Où va t’on? Va prendre une camomille mon Louis et va t’acheter un costume! ❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) November 10, 2022

