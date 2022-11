Le navire Océan Viking a accosté à Toulon ce vendredi 11 novembre, avec à son bord 230 migrants.

L’Ocean Viking a accosté à Toulon, dans le Var, ce vendredi 11 novembre au matin, peu avant 9 heures. Ces migrants secourus en Méditerranée centrale, entre la Libye et l’Italie, sont comptés au nombre de 230.

Les migrants, débarquant dans une situation sanitaire et médicale extrêmement compliquée, ont été identifiés comme provenant du Bangladesh, d’Erythrée, de Syrie, d’Egypte, du Pakistan, du Mali, du Soudan ou encore de Guinée, précise BFMTV.

Le sort de ses migrants, ayant fortement préoccupé les chefs d’Etats français et italiens, a finalement été décidé. D’après le ministre de l’intérieur, 11 pays ont déjà accepté d’accueillir deux tiers de ces migrants : on y compte l’Allemagne, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, Malte, le Portugal, le Luxembourg, l’Irlande, la Norvège et la Finlande. Les passagers ne répondant pas aux critères de demandeurs d’asile « seront reconduits directement », ajoute Gérald Darmanin.

La question du logement de ces migrants en France reste un mystère, mais une rumeur plane sur les réseaux sociaux racontant que les migrants seraient accueillis dans un village de vacances Belambra à Giens. Plusieurs personnalités d’extrême-droite se sont indignés de la nouvelle sans s’assurer de la véracité de l’information. On compte Thierry Mariani, eurodéputé du Rassemblement National ou encore Samuel Lafont, membre de Génération Z, un mouvement de soutien à la possible candidature d’Éric Zemmour à l’élection présidentielle de 2022.

Donc,voilà où seront accueillis les migrants de l’#OceanViking, dans le village vacances Belambra sur la presqu’ile de Giens .

Les SDF français eux, n’ont pas droit à un tel traitement, ils resteront à la rue. https://t.co/YTAeoSf43c — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) November 11, 2022

Dans un arrêt préfectoral publié ce jeudi 10 novembre, il a été indiqué par la préfecture du Var que ces réfugiés vont séjourner provisoirement dans un village de vacances appartenant au CCAS d’EDF 1954.

Les réfugiés qui seront accueillis sur site « auront l’obligation de rester sur place et ne sont pas autorisés à sortir », indique la Place Beauvau. « Notre objectif dans tous les cas est d’engager l’ensemble des procédures qui permettront de relocaliser ces gens au plus vite. Des prises en charge sanitaires et sécuritaires sont prévues », complète par ailleurs le ministre de l’Intérieur à nos confrères du Huffington Post.

Les migrants ne seront pas logés au club Belambra, comme l’affirment certains dont des députés du sud-est. L’arrêté préfectoral (dispo sur le site de la préfecture) indique qu’ils seront au CCAS EDF. pic.twitter.com/5YZSHDxfYu — Amandine Rebourg (@Amandiine) November 11, 2022

Léa Benhous