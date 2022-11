Il y a moins d’un mois, quatre membres d’une famille ont été découverts morts dans leur domicile à Carantec, dans le Finistère. Les expertises ont révélé que les deux fillettes et leur mère auraient été asphyxiées.

Dimanche 30 octobre 2022, un homme, une femme, leurs deux fillettes et leur chien ont été retrouvés morts dans une maison à Carantec.

C’est ce lundi 14 novembre que des avancées sur l’enquête ont été révélées par le parquet de Brest, annonçant que la mère et les fillettes auraient été asphyxiées.

La femme de trente-huit ans et ses deux filles de huit ans et onze ans seraient mortes d’asphyxie qui aurait « découlé, très vraisemblablement, d’un étranglement pour la mère et d’un étouffement pour les fillettes », relate le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni.

« Les analyses toxicologiques réalisées sur les prélèvements effectués sur les corps de chacune des trois victimes n’ont pas mis en évidence la présence dans les corps de drogues, ni tout autre de produits toxiques pouvant être à l’origine des décès ni de nature à en faciliter la commission. », aurait précisé le procureur dans son communiqué, d’après France 3 Bretagne.

Une famille en crise

Les faits se seraient produits pendant la séparation du couple

Le procureur de Brest avait également précisé que quelques jours avant le drame, la mère de famille s’était rendue à la gendarmerie. « Elle venait signaler qu’elle allait quitter le domicile pour s’installer chez ses parents et qu’il y avait une tension dans le couple autour de cette séparation, mais elle ne souhaitait pas une suite judiciaire à cela », avait précisé Camille Miansoni.

D’après nos confrères d’Ouest-France, la mère de famille aurait également indiqué que « durant les 13 ans de la vie commune, il n’y a jamais eu de violences physiques. Si ce n’est une gifle, qui lui a été donnée le 8 octobre dernier. » C’est la maman de la mère de famille, inquiète de ne pas avoir de nouvelles depuis le samedi, qui aurait prévenu les gendarmes.

Les autopsies réalisées sur le corps de la femme et de ses deux fillettes, ont révélé qu’elles avaient été asphyxiées, a de son côté indiqué ce lundi 14 novembre 2022, le parquet de Brest, auprès du Parisien.

