Le jeu d’action joué à la troisième personne fait son grand retour sur consoles et pc. Zoom sur ce nouveau titre encore plus déjanté que son prédécesseur.

Contrôler une chèvre et faire des « dingueries » ! C’est ce qui résume parfaitement le jeu de simulation Goat Simulator dont le premier volet était sorti en 2014 par Coffee Stain Studios.

Face au succès de ce simulateur à la troisième personne qui s’était écoulé à un millions d’unités, les développeurs se sont immédiatement penchés sur le troisième volet du titre sans prendre la peine de développer le deuxième opus.

La bande annonce de Goat Simulator 3

Un monde de chèvres

Dans Goat Simulator 3, les joueurs prennent toujours le contrôle d’une chèvre sur l’île fictive de San Angora, dans le but d’y faire n’importe quoi dans ce monde ouvert 18 fois plus grand que dans le premier titre (c’est les développeurs qui le disent…) sans se prendre très au sérieux comme on serait supposé le faire dans d’autres jeux vidéos.

Arrivé dans un premier temps dans une ferme agricole, vous aurez pour missions de saccager une bonne partie de l’île malgré quelques quêtes à réaliser qui se veulent quant à elles plus sérieuses comme réparer un tracteur ou se recueillir devant des tombes… Pour le reste, libre court à votre imagination pour réaliser toutes les bêtises possibles et imaginables à faire dans ce monde ouvert. Votre chèvre sera doté d’un atout lui permettant par exemple de conduire tous types de véhicules comme des camions, voitures, ambulances, véhicules de police, tracteurs pour semer un peu plus la zizanie en ville.

Ce qui se démarque toutefois dans ce nouveau volet de Goat Simulator, c’est le mode multijoueur qui vous permettra de réaliser les mêmes bêtises à plusieurs en mode coopératif.

Si le premier opus restait très sommaire en terme de graphique, Goat Simulator 3 a été complètement retravaillé et propose une ville haute en couleur et très détaillée comme nous avons pu le remarquer. Côté gameplay, la prise en main reste très simpliste et le jeu offre une multitude de « bêtises » à réaliser. Votre chèvre pourra sauter, bêler et lécher différents objets ou les attraper avec sa langue pour les traîner sur plusieurs mètres. L’autre atout de ce Goat Simator, c’est la possibilité de pouvoir customiser sa chèvre à souhait qui pourra même prendre l’apparence d’autre animaux comme un cochon ou une girafe.

DEVENEZ COMPLÈTEMENT CHÈVRE : Vous incarnez une chèvre ! Pilgor, pour être exact. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez également porter le skin d’autres chèvres. Il y en a pour tous les gouts, des chèvres très grandes, des chèvres en colère, des chèvres complètement folles, et plus encore.

MULTIJOUEUR : Vos amis jouent aussi des chèvres ! Goat Simulator 3 a un mode co-op jusqu’à 4 joueurs, en local ou en ligne. Vous pourrez voyager à travers toute la carte ensemble, causer des méfaits coopératifs, ou encore vous affronter à travers 7 mini-jeux en multijoueur.

EXPLORATION : L’univers de Goat Simulator 3 a plein de choses à offrir. Découvrez des secrets cachés, des quêtes, des objets à collectionner, etc. Pour une fois, l’équipe de développement s’est réellement embêtée à faire une vraie fin cette fois-ci ! Utilisez vos 4 pattes pour vous déplacer, agrippez-vous et attachez votre ceinture pour le voyage de votre vie ! (Oui, toutes les chèvres du jeu peuvent conduire des voitures).

CHAOS ET RÉACTIVITÉ : Causez toute sorte de dégâts, faites pleuvoir les coups de tête, explosez tout sur votre passage et n’ayez aucune pitié pour les PNJ. Amusez-vous avec les célèbres quatre éléments (le feu, l’électricité, l’huile et la technologie extraterrestre), testez les limites du monde physique et interagissez avec des objets suspects pour… des résultats surprenants.

PERSONNALISATION : Les joueurs pourront entièrement personnaliser leur chèvre. Ils choisiront en effet sa tête, son dos, ses sabots, son corps, ses cornes et sa robe à l’aide de plus de 300 éléments, du plus absurde au plus badass… De vraies tenues vestimentaires seront également disponibles. Certains éléments peuvent changer votre gameplay en vous offrant de nouvelles capacités.

Pour terminer

Goat Simulator 3 tient toutes ses promesses et permet de passer de bons moments de rigolade seul ou entre amis grâce au système de coopération. Si le jeu se veut fun, il devient très répétitif sur du long terme, ce qui ne lui offre pas la durée de vie escomptée.

Jérémy Renard