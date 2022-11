Vous vous êtes demandés quels fournisseurs de casino français sont populaires auprès des joueurs? Nous répondons à la question dans ce petit tour rapide.

Fournisseurs les plus populaires dans les casinos en ligne français

Les fournisseurs de jeux sont des acteurs clés de l’industrie des jeux en ligne. Il en existe plusieurs en France, mais seuls quelques-uns font l’unanimité chez les joueurs de ce pays. Dans cet article, partez à la découverte des fournisseurs de jeux d’argent casino en ligne français les plus populaires.

Betsoft

Betsoft est l’un des fournisseurs les plus populaires dans les casinos en ligne français. L’éditeur propose un catalogue de jeux dépassant les 200 titres, incluant des machines à sous, des jeux de table, le vidéo poker, etc.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie des jeux de casino, l’on ne s’étonnera pas que Betsoft ait remporté de nombreux trophées au cours des dernières années. Au fil des années, le fournisseur a édité divers titres cultes comme Gemini Joker, Jungle Stripes ou encore Golden Dragon Inferno.

Betsoft ne limite pas son champ d’action uniquement à l’édition de jeux. Le fournisseur offre également divers outils de gestion des casinos en ligne.

Red Tiger

Filiale de la société Evolution Gaming Group, Red Tiger Gaming est un studio de jeux créé en 2014 et qui, entre 2017 et 2020, a remporté une quinzaine de récompenses. Côté légalité, le fournisseur a la licence de 4 différentes organisations que sont : Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission, Alderney Gambling Control Commission et HM Government of Gibraltar.

En ce qui concerne la ludothèque de Red Tiger, elle est majoritairement constituée de machines à sous. Les titres les plus connus de Red Tiger sont Gonzo’s Quest Megaways, Mystery Reels Deluxe et Stolen Treasures.

Play’N Go

Du haut de ses 17 années d’existence, Play’N Go s’est imposé comme étant l’un des fournisseurs de jeux de casino les plus qualifiés au monde. Cette expertise, ainsi que les nombreuses accréditations reçues de la part de diverses autorités de régulation, sont les raisons pour lesquelles la marque Play’N Go est aussi populaire dans les casinos en France.

Play’N Go propose des jeux à thèmes multiples : Halloween, la musique, la légende arthurienne, la mythologie nordique, etc. Toutefois, le succès du fournisseur n’est pas seulement dû à la diversité de son catalogue, mais aussi à ses séries de jeux dont les plus populaires sont Riche Wilde, Cat Wilde et Reactoonz.

Evolution Gaming

Evolution Gaming est un fournisseur de jeux de casino avec croupiers en direct. Les fournisseurs de ce type exclusivement consacrés aux jeux en direct étant très peu nombreux, Evolution Gaming se démarque de ses concurrents par son expérience de longue date et sa mainmise sur cette branche des jeux de casinos en ligne.

L’éditeur de jeux met à la disposition des opérateurs tous les types de jeux de table, mais en live. Le catalogue d’Evolution inclut par ailleurs des jeux télévisés. Voici quelques-uns de ses titres populaires, qui sont d’ailleurs des exclusivités : Gonzo’s Treasure Hunt, Monopoly Live, Deal or No Deal Live ou encore Crazy Time.

LuckyStreak

Lucky Streak est un fournisseur exclusif de jeux en direct qui, depuis 2014, fournit la roulette, le baccarat ou encore le blackjack en live. Outre cela, le fournisseur propose de nombreux outils comme Lucky Connect qui permet à des casinos en ligne d’intégrer à leurs plateformes des jeux de machines à sous provenant de divers fournisseurs connus, comme Betsoft, Pragmatic Play ou Hacksaw.

Pragmatic Play

Auteur des titres mondialement connus Wolf Gold, Sweet Bonanza ou Gates of Olympus, Pragmatic Play est un fournisseur de jeux de casino qui a le mérite d’être cité parmi les plus populaires qui soient en France. L’éditeur offre plusieurs catégories de jeux :

Machines à sous ;

Bingo ;

Sports virtuels ;

Jeux en direct, etc.

Pragmatic Play Live

Pragmatic Play Live est une branche du fournisseur Pragmatic qui propose exclusivement depuis quelques temps des jeux avec croupiers en direct. Ce catalogue contient exclusivement des jeux de table en live et des jeux télévisés.

