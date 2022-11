La mère et le beau-père d’une petite fille de cinq ans ont été condamnés ce mercredi par le tribunal correctionnel de Bergerac à de la prison ferme.

La petite victime âgée de seulement cinq ans avait vécu l’enfer pendant plusieurs mois. Ce mercredi, ses bourreaux, à savoir sa mère et son beau-père, ont été tous les deux condamnés à de la prison ferme par le tribunal correctionnel de Bergerac.

Elle recevait des coups de genou

Entre janvier et mars 2020, la petite fille avait subi des violences physiques de la part du couple à leur domicile situé à Issigeac, au sud de Bergerac. Selon le procureur, relayé par France Bleu, « Des gifles, des claques, des coups de genou, des violences très graves. ».

Des gestes de plus en plus violents jusqu’à ce soir du 5 mars 2020 où les violences sont telles, que la victime est inconsciente sur le sol de la cuisine, avec de nombreux bleus sur l’ensemble du corps. Nos confrères précisent que le médecin qui l’ausculte constatera que la fillette présente un traumatisme crânien avec une dent cassée et les oreilles tuméfiées. 30 jours d’ITT seront prescrits à l’enfant.

Si la mère et son ex-compagnon expliquent aux enquêteurs qu’il s’agit d’un accident dans un premier temps, ces derniers finiront par avouer les faits. L’homme admettra avoir donné des coups de genou à l’enfant qui a été frappé à plusieurs reprises au cours de cette même soirée.

Au cours de l’audience, la mère de la fillette a expliqué qu’elle ne savait pas pourquoi elle n’avait pas réagi lorsque son enfant se faisait violenter. « Je ne sais pas, dit-elle. J’aurais du réagir. » a-t-elle déclaré.

Le verdict est tombé à l’issu de cette audience. L’ex beau-père a été condamné à trois et demi de prison ferme suite aux faits qui lui ont été reprochés. A sa sortie de l’audience, il a été immédiatement placé derrière les barreaux. La mère de l’enfant a quant à elle été condamnée à un an de prison ferme.

Jérémy Renard