Hier, Marvel Studios a annoncé l’arrivée d’un nouveau réalisateur pour reprendre en main le projet du film Blade avec en tête d’affiche Mahershala Ali.

Marvel Studio adapte un personnage culte dans l’univers des comics Marvel, Blade. Eric Brooks, un homme afro-américain spécialisé dans la chasse aux vampires.

Blade a déjà eu l’occasion de faire une première apparition au sein du MCU, dans la deuxième scène post-générique du film Éternels sortie en 2021. Dans cette courte scène, on peut entendre Blade (Mahershala Ali) s’adresser en hors champ au chevalier noir (Kit Harington).

Le super-héros fera officiellement son arrivée dans le MCU dans son propre Blade. Il sera interprété par l’acteur oscarisé Mahershala Ali.

Un réalisateur français aux commandes du film Blade

Annoncé en 2019 au Comic con de San Diego par Kevin Feige. Le film Blade a connu depuis plusieurs obstacles qui ont retardé sa production. Le sort a continué à s’acharner lorsque le réalisateur Bassam Tariq a quitté le projet deux mois avant le début du tournage. Ces nombreux retards ont poussé les équipes de Marvel a mettre en pause le film Blade, pour une durée indéterminée.

Hier, Marvel Studio a annoncé avoir retrouver un réalisateur pour reprendre les reines du projet Blade. Une nouvelle qui redonne de l’espoir aux fans du personnage du vampire. Le choix du Studio s’est porté vers le réalisateur français Yann Demage qui déjà fait ses preuves outre-Atlantique.

Yann Demage est connu pour avoir réalisé les films 71 (2014), Undercover : une histoire vraie (2018) et la série d’horreur Lovecraft Country sur HBO Max. Marvel Studio s’est penché sur Demage en particulier pour son travail de réalisation autour des thématiques afro-américaines.

Le film Blade recrute le scénariste Michael Starrbury

Le scénariste Michael Starrbury viendra remplacer le scénariste Stacy Osei-Kuffour à l’écriture du long-métrage Blade. Une tâche qui s’annonce pas évidente compte tenu des nombreuses réécritures qu’à subit le film.

Le futur film de chasseur de vampire devrait se détacher des autres projets de la phase 5. En effet, le film aura un univers plus sombre et plus violent que les films Marvel habituels.

Une date de sortie pour le film Blade

Le scénariste Michael Starrbury est connu pour avoir écrit les séries Dans leur regard (2019) et Colin en noir et blanc (2021). Il est également orienté son travail d’écriture sur les thématiques concernant la condition afro-américains dans la société américaine.

Le film débutera son tournage en juillet 2023, pour une sortie le 6 septembre 2024 dans les salles de cinéma.

Jasmine Morice