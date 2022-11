Mercredi dernier, le danseur étoile François Alu, juré de l’émission de télévision phare, Danse avec les Stars, a créé une vive émotion dans le monde de la danse en annonçant son départ de l’Opéra Garnier.

Cela faisait 12 ans déjà qu’« Alu-cinant » – comme l’appellent ses fans – foulait la scène de la très prestigieuse institution. En 2014 il avait été nommé premier danseur, et depuis sept mois seulement, avait obtenu le titre rare d’étoile, véritable consécration dans le métier. Mais voilà, François Alu annonce mercredi dans un communiqué commun avec l’Opéra son désir de reprendre sa liberté, n’excluant toutefois pas de futures collaborations ponctuelles avec son ancien port d’attache.

Un divorce prémédité ?

Alu n’aura donc jamais dansé en tant qu’étoile à l’Opéra Garnier, où il s’est fait remarquer par son absentéisme depuis sa nomination en avril. Retiré des programmations, le blanc laissé par son nom orientait déjà vers un possible départ.

À noter aussi, comme élément indicateur, la belle diversification de la carrière du danseur, à commencer par sa participation au show Danse avec les Stars, qui a contribué à le faire connaître du grand public. Sans oublier le spectacle seul en scène « Complètement jetés » que l’artiste jouera de décembre à juin prochain, et dont de nouvelles dates de représentations sont encore à découvrir.

Un rebelle aux envies de théâtre et de cinéma

Malgré la médiatisation croissante de François Alu, on pouvait se demander pourquoi ce dernier souhaitait quitter une institution qui l’avait promu au rang très convoité d’étoile. Le danseur répond dans le communiqué conjoint : « J’ai décidé de reprendre mon entière liberté professionnelle afin de pouvoir réaliser pleinement mes aspirations artistiques ».

En parallèle, François Alu publie « Le Grand Saut » sur instagram, un texte où il développe ses envies nouvelles. Le texte est accompagné d’une photo où on le voit, sautant du haut d’une falaise baignée par la mer. Il écrit : « J’ai très envie de rejouer au cinéma, de rejouer au théâtre, de me plonger dans l’écriture, la réalisation, la production et évidemment toujours de danser ».

Une étoile qui brillera désormais à plusieurs endroits, du petit écran au grand, en passant par les scènes des théâtres français. Affaire à suivre !

Marie Cambas