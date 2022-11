Depuis le 15 novembre, les enseignes du groupe Casino proposent une sélection de 11 références de la zone marché à des prix très bas. Les clients peuvent se les procurer pour 1 euro ou moins. Ces promotions inédites viennent préserver le pouvoir d’achat des clients dans un contexte inflationniste toujours plus difficile.

L’inflation poursuit sa route en France et fragilise gravement le pouvoir d’achat des Français. En octobre, les prix des produits vendus en grande surface (aliments, boissons et produits d’hygiène et d’entretien) ont par exemple augmenté de 10,6% sur un an, d’après l’INSEE.

Cette inflation concerne particulièrement les produits alimentaires (+1,4% le mois dernier et +11,2% sur un an), notamment les prix des viandes (+1,4% en octobre et +13% sur 12 mois). Les autres produits de consommation courante, comme les pâtes, l’huile ou la farine ont aussi vu leurs prix bondir.

Dans ce contexte, les acteurs de la grande distribution multiplient les opérations commerciales pour soulager la facture de leurs clients. C’est le cas des enseignes du groupe Casino, qui proposent depuis le 15 novembre des prix très attractifs sur 11 références de la zone marché. Le distributeur stéphanois affiche ainsi des tarifs symboliques à 1 euro ou moins.

Concernant les fruits et légumes, les pommes bicolores produites en France ou les oranges à jus originaires d’Afrique du Sud sont par exemple vendues à 1 euros le kilo. Le PVC des pommes de terre de consommation est quant à lui fixé à 0,75 euros le kilo.

Dans les rayons boucherie LS, le steak haché est disponible à 1 euro l’unité en caissette de 8 (10 euros le kilo). Les enseignes du groupe Casino vendent aussi leur cordons bleus à 1 euros la pièce de 100 grammes. Les clients peuvent également profiter des packs de 6 côtes de porc et de 4 cuisses de poulet à 4 euros le kilo. Côté mer, les crevettes sont entre autres vendues à 1 euros les 100 grammes.

L’opération pack pouvoir d’achat du groupe de Jean-Charles Naouri s’invite également dans le rayon boulangerie-viennoiserie. Le lot de 10 croissants et pains au chocolat est proposé à 0,30 euros l’unité (soit 7,50 euros le kilo). De plus, les enseignes du groupe Casino commercialisent chaque baguette 0,20 euros l’unité par l’intermédiaire d’un bon d’achat.

La date de la fin de cette opération promotionnelle n’a toujours pas été communiquée par le groupe de Jean-Charles Naouri.