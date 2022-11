Ils vivent dans la majeur partie du temps dans des conditions extrêmes d’insalubrité mais ne jettent pas un seul déchet. Zoom sur cette maladie pas toujours évidente à comprendre.

Il y a celles et ceux qui nettoient de fond en comble leurs maison ou leur appartements et celles et ceux qui vivent aux côtés de leurs déchets. Cette maladie qui se nomme le syndrome de Diogène est très présente chez de nombreuses personnes.

Cette maladie peut avoir des conséquences importantes sur l’état de santé des personnes affectées. En plus d’accumuler leurs déchets au sein de leurs domiciles, ces personnes omettent de se laver ou encore de changer de vêtement, ce qui conduit à des conditions de vies insalubres.

Des entreprises de nettoyage extrême spécialisées en syndrome de Diogène et logements insalubres

Ces personnes qui vivent pour la majorité seules, ne comprennent pas que leurs comportements affectent aussi leurs voisins qui subissent les conditions directes de leurs déchets accumulés, avec la prolifération d’insectes et de bactéries qui peuvent avoir des conséquences inévitables sur leurs santé. Aujourd’hui, pour lutter contre ce fléau, des associations commencent à voir le jour pour aider ces personnes qui sont souvent dans la détresse, coupées du monde extérieur.

Des entreprises de nettoyage extrême spécialisées en syndrome de Diogène et logements insalubres sont également nombreuses à proposer des services à ces personnes atteinte par cette maladie en collaboration avec les associations qui viennent en aide à ces personnes. Leurs employés sont formés pour ce type de missions particulièrement complexes pour renouer le dialogue avec le « Diogène » qui refuse en général toute aide extérieure.

Grâce à ces associations, parfois avec l’aide d’entreprises soigneusement sélectionnées, suivie et conventionnées travaillent ensembles, main dans la main, de nombreux français atteints par le syndrome de Diogène, ont pu nettoyer leurs appartements pour réapprendre à vivre.

