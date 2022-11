Les CFD peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de trading d’une manière plus conviviale. En effet, les traders tirent parti des différences entre les prix d’ouverture et de clôture des marchés ou des actifs sous-jacents sans les posséder réellement. En outre, le trading de CFD vous permet d’accéder et de trader sur différents marchés ou instruments financiers, notamment les actions, le forex, les matières premières et les crypto-monnaies, à partir d’une seule plateforme. Commencez votre parcours de trading avec https://yuanpaygroup-fr.com.

Le trading de CFD est l’une des formes de trading les plus flexibles, car vous pouvez choisir d’être long ou court, en fonction des projections de prix du marché et de vos objectifs d’investissement. En outre, les traders peuvent trader les actifs sous-jacents à leur valeur nominale sans investir dans la valeur totale de ces actifs. Cela offre des chances de réaliser des profits substantiels en investissant un pourcentage marginal de l’ensemble de votre portefeuille.

Cependant, le trading de CFD comporte également des risques de marché, de contrepartie et de liquidité. L’article suivant offre des conseils précieux aux traders débutants de CFD.

Faites vos devoirs

Le trading de CFD est facile, mais vous devez d’abord comprendre dans quoi vous vous engagez avant de commencer. Prenez le temps d’étudier les bases du trading de CFD, telles que l’effet de levier, la marge, les types d’ordres, les cotations, l’évolution des prix du marché, les stratégies de trading et la gestion des risques. Cependant, n’oubliez pas que les marchés et les classes d’actifs sont considérablement vastes et diversifiés. Au lieu d’essayer d’être un touche-à-tout, choisissez une ou deux niches et tenez-vous en à ces dernières.

Commencez à trader avec un compte de démonstration

Il est toujours tentant de se lancer dans l’action, mais le trading de CFD est hautement spéculatif, et vous ne voulez pas risquer vos fonds sur une intuition. Les experts recommandent de commencer votre voyage de trading de CFD avec un compte de démonstration.

Vous devez faire la démo avec un montant que vous seriez prêt à investir dans les CFD dans le monde réel. Par exemple, imaginez que vous prévoyez d’investir 1 000 $ dans le trading de CFD. Saisissez 1 000 dollars comme montant virtuel sur votre compte de démonstration, commencez à trader et attendez le résultat. Cela vous permettra de voir des rendements et des performances plus réalistes.

Utilisez les ordres Stop-Loss et Take-Profits

Les ordres stop-loss et take-profits sont les types d’ordres les plus essentiels et les plus pertinents dans le trading de CFD. Ils aident les traders à minimiser leur exposition au risque si les prix du marché n’évoluent pas en leur faveur. Même les prévisions des traders avisés peuvent parfois dérailler, et vous avez besoin d’une stratégie de gestion des risques appropriée pour protéger votre portefeuille des impacts.

Un ordre stop-loss impose un niveau spécifique pour sortir de votre position si les marchés commencent à baisser, minimisant ainsi les pertes. Un ordre de prise de bénéfices ou un ordre à cours limité vous permet de bloquer les rendements au cas où le marché connaîtrait une baisse soudaine. Néanmoins, faites preuve de discipline, en fixant des limites pour soutenir vos objectifs d’investissement dans le temps.

Définissez une stratégie de trading

Décider du moment où il faut ouvrir et fermer des positions est également essentiel à la réussite du trading de CFD. Par conséquent, déterminez les niveaux particuliers auxquels vous entrerez et sortirez des transactions. Les experts recommandent deux niveaux de sortie : un lorsque le marché évolue en votre faveur et un autre lorsqu’il va à l’encontre de vos prévisions. Ces niveaux doivent également compléter votre stratégie de risque et de récompense. Réfléchissez au montant de la perte que vous pouvez supporter ou au montant des bénéfices que vous pouvez accepter en fonction de la position choisie.

Le trading de CFD est simple et amusant, avec un potentiel important de retours substantiels sur de petits investissements. Les directives ci-dessus peuvent vous aider à assurer un trading CFD fluide et réussi, mais vous devez également trouver un courtier fiable pour obtenir de meilleurs résultats.

