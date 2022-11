L’acteur est décédé à l’âge de 66 ans. Les circonstances de son décès ne sont pas connues.

Clarence Gilyard, connu pour avoir joué dans la série Walker, Texas Ranger et le film Die Hard, est décédé à l’âge de 66 ans, selon le site américain Variety. Sa mort a été annoncée par l’Université du Nevada de Las Vegas. L’acteur travaillait comme professeur de cinéma et de théâtre au collège UNLV of Fine Arts.

Les circonstances de son décès n’ont toutefois pas été révélées. Clarence Gilyard avait joué plusieurs rôles au cinéma. Il avait notamment fait ses débuts dans le film « Top Gun » et joué le rôle d’un terroriste dans le premier opus de « Die Hard ».

Plus récemment, le comédien avait joué dans les 85 épisodes de la série « Matlock » avant de la quitter en 1993.

La Rédaction