Vendredi 25 novembre, le chiot du couple d’influenceurs Rop et Rocka FrenchRapQueen a été retrouvé dans un état terrible. Le couple a partagé sa version des faits sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce lundi 28 novembre.

Premièrement inconnus du grand public, Rop et Rocka ont déchaîné la toile et l’opinion public suite au comportement barbare que les influenceurs ont eu envers leur petite chienne. Les os brisées et recouverte de tâches d’acide, la chienne a été recueillie par la Fondation Assistance aux animaux ce vendredi.

Mais qui sont-ils ?

Décrits par Julien Courbet comme « deux tortionnaires qui méritent la prison », Rop et Rocka X sont un couple d’influenceurs et rappeurs. Mis à part les clips de rap de Rocka, peu d’information sont disponibles à leur sujet, mais l’animateur, très touché par l’affaire, a également partagé sur sa page Instagram l’identité de Rocka FrenchTrapQueen : « Elle s’appelle Caroline Amice elle fait partie du groupe rop et rocka… »

Leur version des faits

Cyril Hanouna a invité le couple sur le plateau de son émission Touche Pas à Mon Poste mais ils n’ont pas répondu présents. Cependant, l’animateur a pu délivré quelques informations à leur sujet et notamment leur témoignage. Selon Télé Loisirs, les influenceurs nieraient les faits :

« Pour Rop et Rocka, l’état dans lequel a été retrouvé le chien n’a rien à voir avec eux » Cyril Hanouna

« Ils disent qu’ils s’en sont toujours très bien occupé. Concernant les traces d’acide et de cigarettes, et les coups avec une matraque télescopique, ils nient complètement les faits et assurent que les policiers n’ont rien trouvé pendant leur perquisition. Concernant la bosse sur la tête du chien, Texas, qui s’appelle Hope maintenant, la chienne serait tombée dans les escaliers du loft (…) Une semaine après, Rop et Texas auraient chuté tous les deux dans les escaliers. Ils disent qu’ils ne l’ont jamais tapée. Concernant les os brisés, ils auraient remarqué qu’elle qu’elle boitait seulement quelques heures avant l’arrivée d’une personne à leur domicile. Apparemment, c’est un complot contre eux. » déclare Cyril Hanouna.

Les investigations se poursuivent pour les deux accusés.

Léa Behnous